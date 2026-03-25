Se trata de una construcción que no solo responde a tendencias globales, sino que refleja cómo los puertos se están adaptando a las nuevas generaciones de cruceros cada vez más grandes y sofisticados.

Puerto de Ensenada

La construcción de un nuevo muelle en este país de América Latina redefine su relación con Estados Unidos

Se trata del puerto de Ensenada, en México, donde el Pacífico besa la Bahía de Todos Santos y el horizonte se confunde con líneas de cruceros que llegan cada año. La propuesta, conocida oficialmente como “Construcción del Muelle 3”, plantea ampliar la capacidad de la terminal Ensenada Cruiseport Village mediante la edificación de un nuevo atracadero capaz de recibir cruceros de hasta 365 metros de eslora.