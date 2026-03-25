Más de 7 horas de fila por un turno en el Hospital Lagomaggiore: nuevo número de WhatsApp

Embed - Largas filas en el Hospital Lagomaggiore por un turno

La institución pidió disculpas mediante un comunicado e informó el nuevo número, habilitado las 24 horas. Este miércoles, de todas maneras, atenderá hasta el último paciente que se acercó presencialmente.

El comunicado del Hospital Lagomaggiore

La dirección del Hospital Lagomaggiore reconoció que este miércoles hubo un inconveniente relativo al otorgamiento de turnos para todas las especialidades.

“Comunicamos que actualmente el número de WhatsApp que en otro momento fuera la vía habitual se encuentra dado de baja, siendo el actual y único contacto habilitado para la gestión de turnos el 261-6260146”, dijo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

El hospital informó, además, que el nuevo número “presenta mejoras tecnológicas que garantizan el acceso más rápido y seguro a toda la oferta de turnos”, que ha crecido en los últimos meses.

hospital lagomaggiore turnos fila A las 9, ya había 4 cuadras de fila por un turno en el Hospital Lagomaggiore. Foto: Matías Pascualetti/radio Nihuil.

Las autoridades habían comunicado el cambio del número de teléfono apenas el día anterior, es decir, el martes feriado 24 de marzo. “Lamentamos la demora en la comunicación y las molestias que seguro ocasionó esta falta”, dijeron, a la vez que pidieron “paciencia” mientras se logra corregir la situación.

El nuevo número de WhatsApp para turnos del Hospital Lagomaggiore

El nuevo canal de comunicación con el Hospital Lagomaggiore para la gestión de turnos para consultas médicas es 261-6260146.

Los interesados deberán iniciar la conversación enviando un mensaje con la palabra “TURNO”. A continuación, se les proporcionará un formulario electrónico que deberá ser completado con la información solicitada, prestando especial atención a la correcta consignación de la dirección de correo electrónico.

La respuesta a la solicitud de turno, incluyendo la confirmación y detalles pertinentes, será remitida a la dirección de correo electrónico proporcionada en un plazo estimado de 48 a 72 horas hábiles posteriores a la recepción del formulario completo.

“Se solicita atentamente abstenerse de enviar mensajes de audio o realizar consultas a través de este medio, ya que el canal ha sido diseñado exclusivamente para la recepción de solicitudes de turnos mediante el formulario provisto”, indicaron desde el equipo directivo del Hospital Lagomaggiore.