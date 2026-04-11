Godoy Cruz buscará estirar su buena racha ante San Telmo: hora, formaciones y cómo verlo

El Tomba buscará lograr una nueva victoria que le permita sumar, seguir escalando posiciones y afirmarse en los puestos de arriba. Podría ser el único puntero en el caso que Deportivo Morón y Colón, que están en la cima, no sumen de a tres.

Mariano toedtli. El Godoy Cruz que dirige Toedtli, tras un arranque que no fue bueno, se mantiene invicto y en una buena racha Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Mariano Toedtli repetiría los once de Godoy Cruz

El entrenador tombino, Mariano Toedtli, repetiría el equipo que viene de ganarle al Deportivo Maipú y Acassuso. Sería la primera vez que pondrá esos once por tres fechas consecutivas.

Marcelo Vázquez. San Telmo. El mendocino Marcelo Vázquez es el DT de San Telmo, que este sábado dirigirá su segundo partido. Foto: Lito Fuentes

Así llega San Telmo, el rival de Godoy Cruz

San Telmo está en el penúltimo puesto con 5 puntos, viene de perder de visitante ante Deportivo Morón, donde debutó el mendocino Marcelo Vázquez como entrenador. El Candombero suma dos derrotas seguidas y está dentro de los dos equipos que perderían la categoría.

En el torneo San Telmo ha ganado solamente un partido, empató dos y sufrió cuatro derrotas.

Ficha del partido y probables formaciones

San Telmo: Joaquín Enrico; Facundo Roncaglia, Leonel Pollacchi, Fabián Henríquez y Gabriel Paredes; Matías Ledesma, Renzo Uriburu, Javier Iritier y Lucas Baldunciel; Juan Ignacio Motroni y Franco Tisera. DT: Marcelo Vázquez.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Martín Pino y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Estadio: San Telmo

Árbitro: Javier Delbarba

Hora: 15.30

TV: LPF Play