Godoy Cruz buscará estirar su buena racha ante San Telmo: hora, formaciones y cómo verlo

Godoy Cruz jugará de visitante este sábado desde las 15.30 contra San Telmo, por la novena fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido se disputará en el estadio Doctor Osvaldo Baletto, en la Isla Maciel, y Javier Delbarba será el árbitro.
El Tomba buscará lograr una nueva victoria que le permita sumar, seguir escalando posiciones y afirmarse en los puestos de arriba. Podría ser el único puntero en el caso que Deportivo Morón y Colón, que están en la cima, no sumen de a tres.
Mariano Toedtli repetiría los once de Godoy Cruz
El entrenador tombino,Mariano Toedtli, repetiría el equipo que viene de ganarle al Deportivo Maipú y Acassuso. Sería la primera vez que pondrá esos once por tres fechas consecutivas.
Así llega San Telmo, el rival de Godoy Cruz
San Telmo está en el penúltimo puesto con 5 puntos, viene de perder de visitante ante Deportivo Morón, donde debutó el mendocino Marcelo Vázquez como entrenador. El Candombero suma dos derrotas seguidas y está dentro de los dos equipos que perderían la categoría.
En el torneo San Telmo ha ganado solamente un partido, empató dos y sufrió cuatro derrotas.
Ficha del partido y probables formaciones
San Telmo: Joaquín Enrico; Facundo Roncaglia, Leonel Pollacchi, Fabián Henríquez y Gabriel Paredes; Matías Ledesma, Renzo Uriburu, Javier Iritier y Lucas Baldunciel; Juan Ignacio Motroni y Franco Tisera. DT: Marcelo Vázquez.
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Martín Pino y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.