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Godoy Cruz buscará estirar su buena racha ante San Telmo: hora, formaciones y cómo verlo

Godoy Cruz visitará este sábado desde las 15.30 a San Telmo, por la fecha 9 de la zona A de la Primera Nacional. El Tomba está invicto

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz viene de ganarle a Acassuso y buscará lograr una victoria ante San Telmo.

Godoy Cruz viene de ganarle a Acassuso y buscará lograr una victoria ante San Telmo.

Godoy Cruz jugará de visitante este sábado desde las 15.30 contra San Telmo, por la novena fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El partido se disputará en el estadio Doctor Osvaldo Baletto, en la Isla Maciel, y Javier Delbarba será el árbitro.

Godoy Cruz- San Telmo...
Godoy Cruz visitará a San Telmo con el objetivo de lograr su tercer triunfo seguido en el torneo.

Godoy Cruz visitará a San Telmo con el objetivo de lograr su tercer triunfo seguido en el torneo.

Las acciones del cotejo se podrán seguir en vivo por Radio Nihuil y por la plataforma LPF Play.

Godoy Cruz viene de ganarle de local 2 a 0 a Acassuso y buscará lograr su tercer triunfo seguido. El conjunto dirigido por Mariano Toedtli marcha invicto y tiene 13 unidades, producto de tres triunfos y 4 empates.

El Tomba buscará lograr una nueva victoria que le permita sumar, seguir escalando posiciones y afirmarse en los puestos de arriba. Podría ser el único puntero en el caso que Deportivo Morón y Colón, que están en la cima, no sumen de a tres.

Mariano toedtli.
El Godoy Cruz que dirige Toedtli, tras un arranque que no fue bueno, se mantiene invicto y en una buena racha

El Godoy Cruz que dirige Toedtli, tras un arranque que no fue bueno, se mantiene invicto y en una buena racha

Mariano Toedtli repetiría los once de Godoy Cruz

El entrenador tombino, Mariano Toedtli, repetiría el equipo que viene de ganarle al Deportivo Maipú y Acassuso. Sería la primera vez que pondrá esos once por tres fechas consecutivas.

Marcelo Vázquez. San Telmo.
El mendocino Marcelo Vázquez es el DT de San Telmo, que este sábado dirigirá su segundo partido.

El mendocino Marcelo Vázquez es el DT de San Telmo, que este sábado dirigirá su segundo partido.

Así llega San Telmo, el rival de Godoy Cruz

San Telmo está en el penúltimo puesto con 5 puntos, viene de perder de visitante ante Deportivo Morón, donde debutó el mendocino Marcelo Vázquez como entrenador. El Candombero suma dos derrotas seguidas y está dentro de los dos equipos que perderían la categoría.

En el torneo San Telmo ha ganado solamente un partido, empató dos y sufrió cuatro derrotas.

Ficha del partido y probables formaciones

San Telmo: Joaquín Enrico; Facundo Roncaglia, Leonel Pollacchi, Fabián Henríquez y Gabriel Paredes; Matías Ledesma, Renzo Uriburu, Javier Iritier y Lucas Baldunciel; Juan Ignacio Motroni y Franco Tisera. DT: Marcelo Vázquez.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet y Juan Segundo Morán; Brian Orosco, Vicente Poggi; Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Martín Pino y Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Estadio: San Telmo

Árbitro: Javier Delbarba

Hora: 15.30

TV: LPF Play

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