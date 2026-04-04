La ambición de Mariano Toedtli: el aviso del DT a los rivales de Godoy Cruz

"Fue un buen partido. Sobre todo en el primer tiempo el equipo tuvo mucha paciencia. Sabíamos que iba a ser difícil poder abrirlo por la forma en que esperábamos que el rival juegue. Los jugadores lo interpretaron muy bien. Generamos muchas situaciones".

"Me criticaban a mí porque era el que estaba por delante. Si hubiese sido otro, hubiese pasado lo mismo. Me llena de felicidad ver a la gente contenta. Es lo que queremos, que se vaya así".

Embed - Mariano Toedtli post victoria de Godoy Cruz ante Acassuso

"Es lo que intentamos. No es fácil. Por eso los equipos grandes son tan grandes, porque nunca se acostumbran a ganar. Nosotros tenemos que ir por eso, aprovechar esta buena racha".

"La sensación que me da, se lo dije a los jugadores, es que este equipo puede ir a ganar a cualquier cancha. Tener ese convencimiento es lo más importante. Es lo mejor que te puede pasar como entrenador y como futbolista".

Godoy Cruz, en lo más alto de la tabla

Godoy Cruz fue ampliamente superior a su rival y se impuso por 2-0 gracias a los goles de Nahuel Ulariaga, de penal, y de Vicente Poggi.

De esta manera, en el inicio de la octava fecha del torneo de la Primera Nacional, el Expreso llegó a las 13 unidades y ocupa los primeros puestos de la Zona A.

Actualmente se encuentra como escolta de Colón, quien lidera el grupo con 14 puntos, producto de su victoria ante San Miguel en condición de local.