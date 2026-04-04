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Gimnasia y Esgrima tuvo a Facundo Lencioni como una de sus figuras en el triunfazo ante Vélez

El volante ofensivo Facundo Lencioni fue uno de los puntos altos de Gimnasia y Esgrima en la gran victoria ante el líder Vélez

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Facundo Lencioni destacó la reacción de Gimnasia en la victoria ante Vélez, en el estadio Victor Legrotaglie.

Facundo Lencioni destacó la reacción de Gimnasia en la victoria ante Vélez, en el estadio Victor Legrotaglie.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Con el extremo izquierdo Facundo Lencioni como uno de los puntos más altos, Gimnasia y Esgrima ganó un partido histórico ante los del Fortín, en el estadio Víctor Legrotaglie.

El Lobo perdía 2 a 0 y lo dio vuelta 3 a 2, en un estadio que explotó de alegría por volver al triunfo y nada menos que frente a uno de los mejores equipos del fútbol argentino: Vélez Sarsfield.

El blanquinegro metió su segunda victoria de local ya que la anterior fue en la 4ta fecha ante Instituto, con gol de Lencioni, el pasado 8 de febrero.

Facundo Lencioni Gimnasia y Esgrima--

Sobre la victoria ante Vélez, Lencioni destacó el carácter del equipo y manifestó: "Hay que rescatar la reacción del equipo tras esos 20 minutos en los que no arrancamos bien, íbamos dos goles abajo y la pasamos muy mal. Lo pudimos dar vuelta y la victoria es merecida. Ahora hay que festejar este triunfo y pensar en lo que viene".

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Lencioni sobre Darío Franco, el nuevo conductor de Gimnasia y Esgrima

Facundo Lencioni dio su punto de vista sobre el entrenador Darío Franco, quien tuvo pocas prácticas al frente del plantel y debutó con un triunfo: "Es una persona que te impulsa a presionar, a ir para adelante. Le tenemos que agarrar la mano porque cada técnico tiene su manera de trabajar, él mismo dice que en la cancha se transforma".

lencioni
Lencioni fue una de la figuras de Gimnasia y Esgrima frente a Vélez.

Lencioni fue una de la figuras de Gimnasia y Esgrima frente a Vélez.

Sobre las metas del equipo para los próximos partidos, el cordobés fue claro y aseguró: "Vamos a luchar. Somos realistas en la situación en la que estamos y sabemos que vamos a tener que pelear. El objetivo es mantener al club en la categoría y esta victoria con Vélez nos da mucha confianza para llegar al próximo partido con Platense de la mejor manera".

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