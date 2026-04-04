Gimnasia y Esgrima tuvo a Facundo Lencioni como una de sus figuras en el triunfazo ante Vélez

Facundo Lencioni Gimnasia y Esgrima-- Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Sobre la victoria ante Vélez, Lencioni destacó el carácter del equipo y manifestó: "Hay que rescatar la reacción del equipo tras esos 20 minutos en los que no arrancamos bien, íbamos dos goles abajo y la pasamos muy mal. Lo pudimos dar vuelta y la victoria es merecida. Ahora hay que festejar este triunfo y pensar en lo que viene".

Embed - Facundo Lencioni, una de la figuras de Gimnasia y Esgrima en el triunfazo ante Vélez

Lencioni sobre Darío Franco, el nuevo conductor de Gimnasia y Esgrima

Facundo Lencioni dio su punto de vista sobre el entrenador Darío Franco, quien tuvo pocas prácticas al frente del plantel y debutó con un triunfo: "Es una persona que te impulsa a presionar, a ir para adelante. Le tenemos que agarrar la mano porque cada técnico tiene su manera de trabajar, él mismo dice que en la cancha se transforma".

lencioni Lencioni fue una de la figuras de Gimnasia y Esgrima frente a Vélez. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Sobre las metas del equipo para los próximos partidos, el cordobés fue claro y aseguró: "Vamos a luchar. Somos realistas en la situación en la que estamos y sabemos que vamos a tener que pelear. El objetivo es mantener al club en la categoría y esta victoria con Vélez nos da mucha confianza para llegar al próximo partido con Platense de la mejor manera".