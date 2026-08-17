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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima le gana a Talleres de Córdoba en el Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima juega este lunes ante Talleres, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 5ta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Agustín Módica marcó un doblete para Gimnasia y Esgrima.

Agustín Módica marcó un doblete para Gimnasia y Esgrima.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima le gana 2 a 0 a Talleres de Córdoba este lunes en el estadio Víctor Legrotaglie en el marco de la 5ta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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Agustín Módica, de penal, abrió la cuenta para el local, a los 9 minutos del primer tiempo y diez minutos después puso el 2-0.

El Lobo, dirigido por Darío Franco, venía de caer 1 a 0 ante Instituto, en Córdoba e intenta prolongar su racha positiva en condición de local.

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