FADEP sigue activo en el mercado de pases del Torneo Federal A y contrató a un goleador

Luego jugó en Chacarita, instituto, San Martín de Tucumán, Olimpo, Güemes, Juventud Unida de San Luis, Argentino de Monte Maíz y tuvo un paso por el fútbol chileno, donde vistió las camisetas dee Unión Española de Chile (2014) y San Luis de Quillota (2019).

FADEP-- FADEP está muy enfocado en la semana previa al inicio del torneo Federal A. Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Los 6 refuerzos de FADEP

Ya son 6 los refuerzos de FADEP: José Méndez, Diego Tonetto, Francisco Rivadeneira, Lucas Cogorno y Enzo Kalinsky.

El equipo presidido por Sebastián Torrico ha incorporado jugadores de experiencia y además al arquero Cristian Aracena y al goleador Gonzalo Klusener, jugadores fundamentales en el ascenso al Federal A.

El plantel estuvo concentrado en el Apart Hotel Montañas Azules de la Ciudad de Mendoza y realizó entrenamientos en doble turno.

Cuándo debuta FADEP en el Torneo Federal A

FADEP debutará de visitante ante Costa Brava el próximo viernes 20 a las 21 en La Pampa aunque aún falta la confirmación oficial del Consejo Federal que se dará en los próximos días.

Su estreno de local será ante Deportivo Rincón de Neuquén.