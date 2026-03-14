FADEP sigue activo en el mercado de pases del Torneo Federal A y contrató a un goleador

FADEP sigue muy activo en el mercado de pases previo al inicio del Torneo Federal A donde tendrá su debut de visitante ante Costa Brava.
FADEP sigue muy activo en el mercado de pases previo al inicio del Torneo Federal A donde tendrá su debut de visitante ante Costa Brava.
Este sábado confirmó la contratación del delantero Ramón Lentini quien llegó a un acuerdo y se puso a disposición del entrenador Diego Pozo.
El experimentado futbolista de 37 años ya jugó en Mendoza para Gimnasia y Esgrima y Atlético San Martín dentro de una dilatada trayectoria que se inició en Estudiantes de La Plata, donde salió campeón de la Copa Libertadores en el 2009.
Luego jugó en Chacarita, instituto, San Martín de Tucumán, Olimpo, Güemes, Juventud Unida de San Luis, Argentino de Monte Maíz y tuvo un paso por el fútbol chileno, donde vistió las camisetas dee Unión Española de Chile (2014) y San Luis de Quillota (2019).
Ya son 6 los refuerzos de FADEP: José Méndez, Diego Tonetto, Francisco Rivadeneira, Lucas Cogorno y Enzo Kalinsky.
El equipo presidido por Sebastián Torrico ha incorporado jugadores de experiencia y además al arquero Cristian Aracena y al goleador Gonzalo Klusener, jugadores fundamentales en el ascenso al Federal A.
El plantel estuvo concentrado en el Apart Hotel Montañas Azules de la Ciudad de Mendoza y realizó entrenamientos en doble turno.
FADEP debutará de visitante ante Costa Brava el próximo viernes 20 a las 21 en La Pampa aunque aún falta la confirmación oficial del Consejo Federal que se dará en los próximos días.
Su estreno de local será ante Deportivo Rincón de Neuquén.