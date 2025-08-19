Experiencia Montcada & Terrassa: el sueño de jugar el fútbol en Europa está a un paso de hacerse realidad

"Estamos muy contentos con lo que fue un fin de semana impecable. La organización de Kick Ball Stars estuvo en todos los detalles, la convivencia con los chicos fue muy enriquecedora y en cuanto a los futbolístico encontramos muy buena predisposición de todos y perfiles de jugadores muy interesantes", destacó Tomás Onorato, uno de los coaches argentinos que lidera el departamento de scouting del Montcada.

Experiencia Montcada - Terrassa El staff técnico que llegó desde España.

Todos los participantes de los Try Outs recibieron su correspondiente certificación y devolución de los entrenadores, además de haber disfrutado la experiencia de entrenarse con la metodología de dos clubes españoles centenarios especializados en la detección y el desarrollo de jóvenes talentos.

Primero gran evento en Mendoza Hemos disfrutado de días increíbles junto a jovenes talentosos que sueñan con jugar en Europa Esta vez hemos llevado nuestra metodología de entrenamiento a Mendoza para más jugadores tengan la oportunidad de vivir del fútbol en Europa Tenemos cupos disponibles para ser parte de nuestro programa deportivo en España este 2025 Escríbenos para más información #experienciamontcada #futboleuropeo #futbolespañol #futbolsudamericano #footballacademy #futbolargentino #footballplayer #socceracademy #academiadefutbol

El ganador de la beca de la Experiencia Montcada & Terrassa

El riojano Pablo García, de 19 años, fue el ganador de la beca para viajar a España con todos los gastos pagos durante 6 meses (los organizadores duplicaron la extensión inicial de la beca) para entrenarse y competir con el objetivo de insertarse en el fútbol europeo.

Experiencia Montcada - Terrassa Pablo García, de La Rioja, viajará a España con una beca de 3 meses.

Además, otros tres jóvenes mendocinos tendrán la posibilidad de acceder a una media beca en el mismo programa y son: Luis Miguel Sconfienza (arquero), Mateo Zingaretti y Rosendo Antonio Sobrino.