Experiencia Montcada & Terrassa: el sueño de jugar el fútbol en Europa está a un paso de hacerse realidad

La Experiencia Montcada & Terrassa cerró su paso por Mendoza con un balance más que positivo y la elección del ganador de la beca para entrenarse y jugar durante 6 meses en España.

Juan Pablo García
Juan Pablo García
La Experiencia Montcada & Terrassa fue todo un éxito en Mendoza.

Después de 4 intensas jornadas la Experiencia Montcada & Terrassa cerró su paso por Mendoza con un balance más que positivo de los Try Outs y la elección del ganador de la beca para entrenarse y jugar durante 6 meses en España, con la posibilidad concreta de insertarse y vivir del fútbol en Europa.

Un nutrido grupo de jóvenes futbolistas fueron entrenados y evaluados en el club Banco Mendoza por un completo staff técnico llegado especialmente desde el Viejo Continente quienes finalmente designaron a quien viajará con todos los gastos pagos y también a otros tres jugadores que podrán viajar con media beca para entrenarse y jugar en estos dos clubes de Cataluña.

Experiencia Montcada - Terrassa
Jóvenes futbolistas de distintos puntos del país disfrutaron de la Experiencia Montcada & Terrassa.

Además de los intensos entrenamientos y charlas técnicas también hubo partidos amistosos frente a Andes Talleres, Fadep y Sportivo Furlotti que sirvieron para ver reflejado en el campo todo el trabajo realizado.

"Estamos muy contentos con lo que fue un fin de semana impecable. La organización de Kick Ball Stars estuvo en todos los detalles, la convivencia con los chicos fue muy enriquecedora y en cuanto a los futbolístico encontramos muy buena predisposición de todos y perfiles de jugadores muy interesantes", destacó Tomás Onorato, uno de los coaches argentinos que lidera el departamento de scouting del Montcada.

Experiencia Montcada - Terrassa
El staff técnico que llegó desde España.

Todos los participantes de los Try Outs recibieron su correspondiente certificación y devolución de los entrenadores, además de haber disfrutado la experiencia de entrenarse con la metodología de dos clubes españoles centenarios especializados en la detección y el desarrollo de jóvenes talentos.

El ganador de la beca de la Experiencia Montcada & Terrassa

El riojano Pablo García, de 19 años, fue el ganador de la beca para viajar a España con todos los gastos pagos durante 6 meses (los organizadores duplicaron la extensión inicial de la beca) para entrenarse y competir con el objetivo de insertarse en el fútbol europeo.

Experiencia Montcada - Terrassa
Pablo García, de La Rioja, viajará a España con una beca de 3 meses.

Además, otros tres jóvenes mendocinos tendrán la posibilidad de acceder a una media beca en el mismo programa y son: Luis Miguel Sconfienza (arquero), Mateo Zingaretti y Rosendo Antonio Sobrino.

