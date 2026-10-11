El argentino que eligió Messi como una de las estrellas del futuro del fútbol mundial

La elección de Messi se conoció a través de una campaña publicitaria de la reconocida marca deportiva Adidas, cuya presentación anticipó: "Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza".

Messi eligió a Tomás Aranda entre las estrellas del futuro.

El juvenil del Xeneize ya es conocido para el capitán argentino. El campeón del mundo en Qatar 2022 pudo observarlo de cerca durante una convocatoria a la Selección Argentina, cuando el DT albiceleste, Lionel Scaloni, lo llevó a la gira de amistosos preparatorios para el Mundial 2026.