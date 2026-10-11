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El argentino que eligió Messi como una de las estrellas del futuro del fútbol mundial

Lionel Messi eligió a las diez estrellas del futuro en el fútbol mundial y entre ellas mencionó a un jugador argentino

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Messi eligió a las diez estrellasd¡ del futuro en el fútbol. Hay un argentino en la lista.

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El astro Lionel Messi hizo una lista de las diez estrellas del futuro en el fútbol mundial y entre ellas mencionó a un jugador argentino. El jugador del Inter Miami, que acaba de retirarse de la Selección argentina, eligió al volante de Boca Tomás Aranda.

La elección de Messi se conoció a través de una campaña publicitaria de la reconocida marca deportiva Adidas, cuya presentación anticipó: "Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza".

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Messi eligió a Tomás Aranda entre las estrellas del futuro.

El juvenil del Xeneize ya es conocido para el capitán argentino. El campeón del mundo en Qatar 2022 pudo observarlo de cerca durante una convocatoria a la Selección Argentina, cuando el DT albiceleste, Lionel Scaloni, lo llevó a la gira de amistosos preparatorios para el Mundial 2026.

Entre los jugadores que eligio el Duez hay tres mujetes, la inglesa Chloe Sarwie (Chelsea de Inglaterra), la brasileña Giovanna Waksman (OL Lyonnes de Francia) y la alemana Lotta Wrede (Hamburger SV).

Messi viene de marcar un doblete en el Inter Miami

Inter Miami contó este sábado por la noche con un brillanteLionel Messi, quien marcó doblete en la goleada 4-0 ante DC United en el Chase Stadium (Nu Stadium), en el marco de una nueva jornada de la MLS 2026.

El encuentro estuvo marcado por el regreso de Messi al equipo rosado tras su emotiva despedida de la Selección Argentina.

Las 10 estrellas del fútbol mundial que eligió Messi

  1. Tomás Aranda (Argentina - Boca Juniors)
  2. Can Uzun (Turquía - Eintracht Frankfurt de Alemania)
  3. Gilberto Mora (México - Tijuana)
  4. Max Dowman (Inglaterra - Arsenal de Inglaterra)
  5. Zavier Gozo (Estados Unidos - Crystal Palace de Inglaterra)
  6. Jesús Rodríguez (España - Como 1907 de Italia)
  7. Kees Smit (Países Bajos - AZ Alkmaar de Países Bajos)
  8. Chloe Sarwie (Inglaterra - Chelsea de Inglaterra)
  9. Giovanna Waksman (Brasil - OL Lyonnes de Francia)
  10. Lotta Wrede (Alemania - Hamburger SV)

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