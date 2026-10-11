El argentino que eligió Messi como una de las estrellas del futuro del fútbol mundial

Entre los jugadores que eligio el Duez hay tres mujetes, la inglesa Chloe Sarwie (Chelsea de Inglaterra), la brasileña Giovanna Waksman (OL Lyonnes de Francia) y la alemana Lotta Wrede (Hamburger SV).
Messi viene de marcar un doblete en el Inter Miami
Inter Miami contó este sábado por la noche con un brillanteLionel Messi, quien marcó doblete en la goleada 4-0 ante DC United en el Chase Stadium (Nu Stadium), en el marco de una nueva jornada de la MLS 2026.
El encuentro estuvo marcado por el regreso de Messi al equipo rosado tras su emotiva despedida de la Selección Argentina.
Las 10 estrellas del fútbol mundial que eligió Messi
- Tomás Aranda (Argentina - Boca Juniors)
- Can Uzun (Turquía - Eintracht Frankfurt de Alemania)
- Gilberto Mora (México - Tijuana)
- Max Dowman (Inglaterra - Arsenal de Inglaterra)
- Zavier Gozo (Estados Unidos - Crystal Palace de Inglaterra)
- Jesús Rodríguez (España - Como 1907 de Italia)
- Kees Smit (Países Bajos - AZ Alkmaar de Países Bajos)
- Chloe Sarwie (Inglaterra - Chelsea de Inglaterra)
- Giovanna Waksman (Brasil - OL Lyonnes de Francia)
- Lotta Wrede (Alemania - Hamburger SV)