Los tres objetivos de Messi en Estados Unidos tras su despedida de la Selección argentina

Luego de su emotivo adiós a la Selección argentina, tras el 3-0 ante Benín en el estadio Monumental, Lionel Messi ya tiene la mente puesta en Inter Miami. Con 39 años, el mejor jugador del mundo encarará la recta final de la temporada.
Lionel Messi se reincorporó a las filas del Inter Miami y tiene tres importantes objetivos entre ceja y ceja
Luego de su emotivo adiós a la Selección argentina, tras el 3-0 ante Benín en el estadio Monumental, Lionel Messi ya tiene la mente puesta en Inter Miami. Con 39 años, el mejor jugador del mundo encarará la recta final de la temporada.
Bajo las órdenes del Kily González, las Garzas ya aseguraron su lugar en los playoffs e irán por un cierre de año histórico. Luego de ganar todo con la Albiceleste, el 10 persigue tres ambiciosos objetivos para seguir agrandando su leyenda en Estados Unidos.
El principal objetivo es coronarse campeón de la MLS Cup por segunda vez consecutiva. Luego de cosechar la Leagues Cup, la Supporters Shield y la Campeones Cup, el equipo marcha tercero en la Conferencia Este con 46 puntos. Ya de regreso en Miami, Messi apunta directo al choque ante DC United para encaminar la búsqueda del bicampeonato local.
En ese mismo trayecto, el 10 tiene entre ceja y ceja la conquista del Botín de Oro. Actualmente lidera la tabla de goleadores con 21 tantos, tres más que el croata Petar Musa, su inmediato perseguidor. Con siete jornadas por delante en la fase regular, el delantero buscará asegurar el premio.
Por último, la recta final del 2026 le ofrece la oportunidad de romper una marca inédita: convertirse en el primer futbolista en la historia de la Major League Soccer de los Estados Unidos en ganar el MVP por tres años consecutivos.
El Inter Miami de Lionel Messi tendrá acción este sábado 10 de octubre cuando reciba al DC United a partir de las 20:30, en el Nu Stadium (TV por Apple TV), en el marco de la 27ma fecha; las Garzas se encuentran terceros con 46 puntos, a 14 de Nashville, único puntero de la Conferencia Este.
Además, el encuentro tendrá shows previos al partido, en el entretiempo y, a su vez, como parte de la iniciativa del club contra el cáncer de mama, Inter Miami CF donará entradas y rendirá homenaje a los pacientes y al personal de uno de sus socios fundadores.