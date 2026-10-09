Los tres objetivos de Messi en Estados Unidos tras su despedida de la Selección argentina

En ese mismo trayecto, el 10 tiene entre ceja y ceja la conquista del Botín de Oro. Actualmente lidera la tabla de goleadores con 21 tantos, tres más que el croata Petar Musa, su inmediato perseguidor. Con siete jornadas por delante en la fase regular, el delantero buscará asegurar el premio.

Por último, la recta final del 2026 le ofrece la oportunidad de romper una marca inédita: convertirse en el primer futbolista en la historia de la Major League Soccer de los Estados Unidos en ganar el MVP por tres años consecutivos.

Juega el Inter Miami de Messi

El Inter Miami de Lionel Messi tendrá acción este sábado 10 de octubre cuando reciba al DC United a partir de las 20:30, en el Nu Stadium (TV por Apple TV), en el marco de la 27ma fecha; las Garzas se encuentran terceros con 46 puntos, a 14 de Nashville, único puntero de la Conferencia Este.

Además, el encuentro tendrá shows previos al partido, en el entretiempo y, a su vez, como parte de la iniciativa del club contra el cáncer de mama, Inter Miami CF donará entradas y rendirá homenaje a los pacientes y al personal de uno de sus socios fundadores.