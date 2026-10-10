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Heredó la 10 de Maradona y dejó su candidato para suceder a Messi

Lionel Messi se retiró de la Selección argentina y la 10 espera por un nuevo dueño. Quien fue el sucesor de Maradona se animó a dejar su candidato

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina aún no confirma quién heredará la 10 de Lionel Messi.

La Selección argentina aún no confirma quién heredará la 10 de Lionel Messi.

Marcelo Espina conoce de primera mano la responsabilidad de tomar el dorsal más pesado de la Selección argentina. Fue el primer jugador en vestir la 10 tras la sanción a Diego Maradona en 1994, y ahora reflexiona sobre la inminente transición luego de la despedida de Lionel Messi.

El exjugador, quien actualmente se desempeña como periodista en ESPN, se animó a anticipar un escenario particular para la sucesión del histórico número. Considera que varios campeones del mundo prefieren mantener su número actual por cábala e identificación, aunque destaca que el seleccionado debe definir a uno.

Sin Lionel Messi, quién usará la 10 de la Selección argentina

En su charla con Olé, Espina dejó definiciones concretas sobre los futbolistas que asoman para lucir la 10 tras la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

“Me parece que Nico Paz tiene las características, porque está mostrando muchas cosas que a futuro le puede entregar a la Selección. Sin embargo, no sé si hoy está dentro de la cabeza del entrenador que sea titular indiscutido”.

Sobre la presencia de los mediocampistas consolidados y las figuras que portan ese dorsal en sus clubes, analizó: “Me parece que Alexis y Enzo están dentro de esa posibilidad. A mí particularmente me da la sensación de que Enzo, por la función que cumple en el campo, es titular seguro, merodea ese lugar. Pero bueno, Alexis la usa en el Liverpool, Lautaro la usa en el Inter. Aunque insisto: a mí me parece que los campeones del mundo no van a querer cambiar el número”.

Sobre la cábala y la posibilidad de que los campeones continúen con los números que usan actualmente, Espina soltó: “Yo no la cambiaría. Me quedaría con el mío si gané una Copa América, una Copa del Mundo. Los jugadores de fútbol tenemos ciertas cábalas con algunas cosas y el tema del número es algo con lo cual te identificás mucho, sobre todo cuando las cosas te van bien”.

Por último, destacó el rol protector que asumirá Lionel Messi con quien herede la camiseta: “Acá creo que al que le toque jugar va a tener una ventaja: la bendición de Messi, que creo que lo va a cobijar. Messi me parece que lo va a bendecir continuamente en el sentido de que lo va a apoyar, lo va a llamar, le va a hablar, lo va a aconsejar”.

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