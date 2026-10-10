Heredó la 10 de Maradona y dejó su candidato para suceder a Messi

“Me parece que Nico Paz tiene las características, porque está mostrando muchas cosas que a futuro le puede entregar a la Selección. Sin embargo, no sé si hoy está dentro de la cabeza del entrenador que sea titular indiscutido”.

Sobre la presencia de los mediocampistas consolidados y las figuras que portan ese dorsal en sus clubes, analizó: “Me parece que Alexis y Enzo están dentro de esa posibilidad. A mí particularmente me da la sensación de que Enzo, por la función que cumple en el campo, es titular seguro, merodea ese lugar. Pero bueno, Alexis la usa en el Liverpool, Lautaro la usa en el Inter. Aunque insisto: a mí me parece que los campeones del mundo no van a querer cambiar el número”.

Sobre la cábala y la posibilidad de que los campeones continúen con los números que usan actualmente, Espina soltó: “Yo no la cambiaría. Me quedaría con el mío si gané una Copa América, una Copa del Mundo. Los jugadores de fútbol tenemos ciertas cábalas con algunas cosas y el tema del número es algo con lo cual te identificás mucho, sobre todo cuando las cosas te van bien”.

Por último, destacó el rol protector que asumirá Lionel Messi con quien herede la camiseta: “Acá creo que al que le toque jugar va a tener una ventaja: la bendición de Messi, que creo que lo va a cobijar. Messi me parece que lo va a bendecir continuamente en el sentido de que lo va a apoyar, lo va a llamar, le va a hablar, lo va a aconsejar”.