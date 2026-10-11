Evidenciando que Lionel Messi se retiró esta semana de la Selección Argentina, y no del fútbol; en el retorno a su equipo el rosarino aportó don goles para el triunfo del Inter Miami sobre el DC United este sábado por la noche. De esta forma Las Garzas rompieron una racha de cinco juegos sin triunfos.
Doblete de Lionel Messi para la goleada del Inter Miami en la MLS
Lionel Messi participó con dos goles en el abultado triunfo del Inter Miami sobre el DC United y se posicionó como escolta en la Conferencia Este de la MLS
Por la 28ª fecha de la Conferencia Este de la Major League Soccer -MLS-, el equipo que dirige Cristian Kili González recibió la visita del DC United y lo derrotó ampliamente por 4 a 0, con lo trepó al puesto del escolta del Nashville SC. La goleada la inició un doblete del uruguayo Luis Suárez (3' y 39'), a los que se sumaron el complemento los dos de Messi (47' y 60').
Tras la despedida de la Selección Messi volvió con todo al Inter Miami
Tras su emotiva despedida de la Selección Argentina, ocurrida el martes pasado, Lionel Messi anotó dos tantos en la goleada de Inter Miami, que esta noche vapuleó 4-0, como local a DC United en el Nu Stadium de Florida.
El Inter Miami subió así al segundo puesto de la Conferencia Este, con 49 puntos; por detrás de Nashville (63), ambos ya clasificados para los playoffs, a falta de dos jornadas del final de la fase regular de la Conferencia Este.
Messi demostró su intacto talento y que no le pesó la intensa semana con viaje y partido en Buenos Aires, jugando los 90' y aportando dos golesen el segundo tiempo: primero con un toque certero dentro del área y luego tras una gran definición, al eludir dos rivales. Además, había participado en uno de los goles de Suárez.
Ahora, el gran objetivo del ex capitán de la Selección es pelear por el título de la MLS, en una definición que promete ser apasionante, con cruces entre los equipos de ambas conferencias, hasta llegar a la ansiada final.
Además de Messi, en el equipo dirigido por Kily González, también jugaron los argentinos Rodrigo De Paul (asistipo a Messi en el segundo gol), Gonzalo Luján, David Ayala, Germán Berterame y Maximiliano Falcón.
En pocas palabras
- Messi aportó: Dos goles clave en el triunfo del Inter Miami por 4 a 0 sobre DC United.
- Posición: El equipo de Miami ascendió al segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS.
- Rendimiento: Tras su despedida de la Selección Argentina, Messi regresó con un doblete a su club.