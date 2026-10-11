Doblete de Lionel Messi para la goleada del Inter Miami en la MLS

El Inter Miami subió así al segundo puesto de la Conferencia Este, con 49 puntos; por detrás de Nashville (63), ambos ya clasificados para los playoffs, a falta de dos jornadas del final de la fase regular de la Conferencia Este.

Messi demostró su intacto talento y que no le pesó la intensa semana con viaje y partido en Buenos Aires, jugando los 90' y aportando dos golesen el segundo tiempo: primero con un toque certero dentro del área y luego tras una gran definición, al eludir dos rivales. Además, había participado en uno de los goles de Suárez.

Ahora, el gran objetivo del ex capitán de la Selección es pelear por el título de la MLS, en una definición que promete ser apasionante, con cruces entre los equipos de ambas conferencias, hasta llegar a la ansiada final.

Además de Messi, en el equipo dirigido por Kily González, también jugaron los argentinos Rodrigo De Paul (asistipo a Messi en el segundo gol), Gonzalo Luján, David Ayala, Germán Berterame y Maximiliano Falcón.