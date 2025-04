El análisis de Juan Manuel Sara sobre la victoria del Deportivo Maipú y el mensaje del DT a Marcelo Eggel

Sara Cristian Lozano

No conseguir sumar de a tres durante esa seguidilla de partidos fue un aspecto que Juan Manuel Sara puntualizó en su análisis del encuentro. El DT confesó que fue un punto que comenzó a pesar hasta la fecha de hoy en que se pudo romper esa racha negativa. "Fue muy parejo, estamos felices de poder volver al triunfo. Se sintió eso de que no podíamos ganar hace un par de partidos, más allá de que habíamos empatado bastante. Se había generado ese nerviosismo de no jugar tan liberados", detalló.

Se sintió eso de que no podíamos ganar hace un par de partidos. Se había generado ese nerviosismo de no jugar tan liberados Se sintió eso de que no podíamos ganar hace un par de partidos. Se había generado ese nerviosismo de no jugar tan liberados