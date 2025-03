La autocrítica de Juan Manuel Sara tras la derrota del Deportivo Maipú ante San Martín de Tucumán

Respecto al rival, Juan Manuel Sara enalteció su jerarquía pero argumentó que, de haber sido gol el penal ejecutado por Marcelo Eggel, la historia del encuentro hubiera sido distinta. "Es un equipo que le han hecho pocos goles y que hace casi un año que no pierde de visitante. Siento que lo podríamos haber ganado si entraba el penal. Hubiese sido un partido diferente".

chelo eggel.jpeg Marcelo Eggel erró un penal en favor del Deportivo Maipú. Foto: Cristian Lozano/UNO.

Luego de errar en la definición desde los doce pasos, el entrenador sustituyó a Eggel por Tomás Silva. El cambio del mejor jugador del Cruzado obedeció a una estrategia del cuerpo técnico. "Quisimos poner un delantero más, tener tres puntas y abrir la cancha".

Deteniéndose en algunas individualidades del Deportivo Maipú, Sara aludió a la falta del defensor Emiliano Ozuna por un desgarro, y al ingreso de Nahuel Bernabé en el sector izquierdo de la cancha. "El año pasado, cuando no estuvo Emiliano Ozuna, fue un lugar donde nos costó. Este año nos sucede lo mismo".

Embed - La autocrítica de Juan Manuel Sara tras la caída de Maipú ante San Martín de Tucumán

Con la derrota, Maipú perdió el invicto que traía de local. El Cruzado no caía en su casa desde agosto del 2024, cuando cayó frente a All Boys por 2 a 1 por la fecha 26 del certamen. "Es una pena haber perdido el invicto. Era un partido que teníamos muchísimas ilusiones porque, ganando, hubiésemos quedado en la unta de la zona. Pero, evidentemente, tenemos que seguir trabajando y corregir cosas porque no nos alcanza", concluyó al respecto Juan Manuel Sara.