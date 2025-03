Juan Manuel Sara maipu dos.jpeg Juan Manuel Sara se fue con bronca por no haber ganado el partido ante Patronato. Axel Lloret/ Diario UNO

El entrenador en la conferencia de prensa post partido hizo su análisis del encuentro y opinó: "Nos vamos con mucha bronca, habíamos hecho lo más difícil que fue ponernos en ventaja y en una contra nos empataron, estábamos mal parados, es algo que no puede pasar. Nosotros tuvimos dos pelotas que pegaron en los palos, ellos también tuvieron situaciones, cualquiera de los dos podría haber ganado el partido".

"Mi equipo cuando convirtió el gol no tenía sobresaltos, el tema es que no podemos quedar mal parados ganando 1 a 0, es un error nuestro que no podemos cometer", agregó.