Darío Franco tras su debut triunfal en Gimnasia y Esgrima piensa en Platense

Gimnasia y Esgrimalogró una gran victoria ante Vélez y así hubo un debut triunfal de Darío Franco como entrenador. El Lobo perdía 2 a 0 frente al líder, lo dio vuelta y obtuvo su tercer victoria en el torneo Apertura de la Liga Profesional, que quedará en la memoria de los hinchas.
El entrenador contó cómo vive sus primeros días en el Lobo del Parque.
Con respecto al lo que se le viene al Lobo del Parque, donde jugará con el Calamar, en Vicente López, el próximo domingo desde las 15 por el torneo Apertura y el miércoles frente a Gimnasia y Tiro, de Salta, por Copa Argentina en el estadio de Los Andes, aseguró: "Estamos pensando en el partido ante Platense, que es muy importante. Después de este compromiso analizaremos el encuentro que debemos jugar por la Copa Argentina".
Con respecto a la victoria ante Vélez, opinó: "Estamos contentos, pero siempre hay cosas por corregir, y más cuando hace pocos días que estamos en el club. Las victorias generan confianza y es bueno siempre ganar. La clave es la actitud de los jugadores de dejar todo en la cancha, en el fútbol no hay tantos secretos".