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Darío Franco tras su debut triunfal en Gimnasia y Esgrima piensa en Platense

El entrenador Darío Franco, quien tuvo un estreno ganador en Gimnasia y Esgrima planifica el partido ante Platense

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Franco, el entrenador de Gimnasia y Esgrima, tuvo un debut triunfal ante Vélez.

Darío Franco, el entrenador de Gimnasia y Esgrima, tuvo un debut triunfal ante Vélez.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Gimnasia y Esgrima logró una gran victoria ante Vélez y así hubo un debut triunfal de Darío Franco como entrenador. El Lobo perdía 2 a 0 frente al líder, lo dio vuelta y obtuvo su tercer victoria en el torneo Apertura de la Liga Profesional, que quedará en la memoria de los hinchas.

Darío franco.
Dar&iacute;o Franco es un entrenador que tiene mucha intensidad.

Darío Franco es un entrenador que tiene mucha intensidad.

El entrenador contó cómo vive sus primeros días en el Lobo del Parque.

Con respecto al lo que se le viene al Lobo del Parque, donde jugará con el Calamar, en Vicente López, el próximo domingo desde las 15 por el torneo Apertura y el miércoles frente a Gimnasia y Tiro, de Salta, por Copa Argentina en el estadio de Los Andes, aseguró: "Estamos pensando en el partido ante Platense, que es muy importante. Después de este compromiso analizaremos el encuentro que debemos jugar por la Copa Argentina".

Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima viene de obtener un gran triunfo ante V&eacute;lez.

Gimnasia y Esgrima viene de obtener un gran triunfo ante Vélez.

Con respecto a la victoria ante Vélez, opinó: "Estamos contentos, pero siempre hay cosas por corregir, y más cuando hace pocos días que estamos en el club. Las victorias generan confianza y es bueno siempre ganar. La clave es la actitud de los jugadores de dejar todo en la cancha, en el fútbol no hay tantos secretos".

La seguidilla de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima tras jugar ante Platense este domingo desde las 15 en el estadio Vicente López, tendrá su debut por Copa Argentina. Se confirmó el escenario del partido que jugarán el Lobo y Gimnasia de Tiro de Salta. por los 32avos de final, que será en el estadio de Los Andes.

El encuentro entre el Lobo y los salteños fue programado para el miércoles 15 de abril a las 14.10.

El plantel mensana tras el encuentro ante Platense se quedará en Buenos Aires y regresará a Mendoza luego de jugar ante Gimnasia y Tiro de Salta por Copa Argentina.

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