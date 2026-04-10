Darío Franco tras su debut triunfal en Gimnasia y Esgrima piensa en Platense

Gimnasia y Esgrima Gimnasia y Esgrima viene de obtener un gran triunfo ante Vélez. Martín Pravata / Diario UNO

Con respecto a la victoria ante Vélez, opinó: "Estamos contentos, pero siempre hay cosas por corregir, y más cuando hace pocos días que estamos en el club. Las victorias generan confianza y es bueno siempre ganar. La clave es la actitud de los jugadores de dejar todo en la cancha, en el fútbol no hay tantos secretos".

La seguidilla de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima tras jugar ante Platense este domingo desde las 15 en el estadio Vicente López, tendrá su debut por Copa Argentina. Se confirmó el escenario del partido que jugarán el Lobo y Gimnasia de Tiro de Salta. por los 32avos de final, que será en el estadio de Los Andes.

El encuentro entre el Lobo y los salteños fue programado para el miércoles 15 de abril a las 14.10.

El plantel mensana tras el encuentro ante Platense se quedará en Buenos Aires y regresará a Mendoza luego de jugar ante Gimnasia y Tiro de Salta por Copa Argentina.