Darío Franco tuvo un debut inolvidable como DT de Gimnasia y Esgrima: "El futbolista siempre tiene un plus para dar"

"A partir del minuto 20-25 el equipo empezó a funcionar, empezamos a elaborar juego y tuvimos situaciones muy claras".

franco 2 El equipo respondió a la exigencia de intensidad del DT. Foto: Martín Pravata/UNO

“Si vos me preguntas a los 15 minutos... te decía 'bueno, estamos para el 0-4' y no para terminar como terminó el partido".

"¿Por qué lo ganó el equipo? Porque siempre creyeron que podían ganarlo, porque dieron más de lo que tenían. El futbolista siempre tiene un plus para dar... el jugador de fútbol tiene que dar más del 100%" "¿Por qué lo ganó el equipo? Porque siempre creyeron que podían ganarlo, porque dieron más de lo que tenían. El futbolista siempre tiene un plus para dar... el jugador de fútbol tiene que dar más del 100%"

“El premio es realmente meritorio para todos ellos".

“La pelota parada la entrenamos ayer y no hay ningún secreto... el gran mérito es la pegada de Facundo (Lencioni) y el convencimiento de los jugadores”.

Embed - Darío Franco DT de Gimnasia y Esgrima, tras la victoria ante Vélez

“Les dije que necesitábamos volver a tener la intensidad con la que habíamos terminado el primer tiempo, que nos iba a permitir recuperar la pelota no tan cerca de nuestro arco".

“Me voy muy feliz. Me abracé con mi hijo después del tercer gol que estaba ahí cercano a nosotros y bueno, esos momentos son únicos". “Me voy muy feliz. Me abracé con mi hijo después del tercer gol que estaba ahí cercano a nosotros y bueno, esos momentos son únicos".

“Terminar ganando este partido frente a un gran rival no es poca cosa"

"Pedirle disculpas a los hinchas por los primeros 20 minutos que realmente fueron malos, pero creo que después el equipo devolvió la confianza con una gran actitud".

“Tenemos el partido del domingo con Platense, vamos a pensar en ese partido nada más".