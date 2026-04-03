Darío Franco tuvo un debut inolvidable como DT de Gimnasia y Esgrima: "El futbolista siempre tiene un plus para dar"

Darío Franco vivió, en apenas 90 minutos, todas las emociones posibles. En su debut como DT de Gimnasia y Esgrima consiguió un triunfo de esos que no se consiguen todos los días. Su equipo perdía 0-2 y, en la última del partido, terminó ganando 3-2 frente al puntero Vélez.
Tras el pitazo final, el flamante director técnico del Lobo dijo presente en la sala de prensa y expresó sus sensaciones tras una jornada épica para el pueblo Mensana y en la que no solo volvió a dirigir en Primera División después de 9 años sino que hizo honor a la frase que dice: "Técnico que debuta, gana".
Qué dijo Darío Franco, el DT de Gimnasia y Esgrima, tras el triunfazo ante Vélez
"Tuvimos unos primeros 15 o 20 minutos malos con mucha contundencia y eficacia de Vélez... no nos podíamos asentar en el campo".
"A partir del minuto 20-25 el equipo empezó a funcionar, empezamos a elaborar juego y tuvimos situaciones muy claras".
“Si vos me preguntas a los 15 minutos... te decía 'bueno, estamos para el 0-4' y no para terminar como terminó el partido".
"¿Por qué lo ganó el equipo? Porque siempre creyeron que podían ganarlo, porque dieron más de lo que tenían. El futbolista siempre tiene un plus para dar... el jugador de fútbol tiene que dar más del 100%" "¿Por qué lo ganó el equipo? Porque siempre creyeron que podían ganarlo, porque dieron más de lo que tenían. El futbolista siempre tiene un plus para dar... el jugador de fútbol tiene que dar más del 100%"
“El premio es realmente meritorio para todos ellos".
“La pelota parada la entrenamos ayer y no hay ningún secreto... el gran mérito es la pegada de Facundo (Lencioni) y el convencimiento de los jugadores”.
Embed - Darío Franco DT de Gimnasia y Esgrima, tras la victoria ante Vélez
“Les dije que necesitábamos volver a tener la intensidad con la que habíamos terminado el primer tiempo, que nos iba a permitir recuperar la pelota no tan cerca de nuestro arco".
“Me voy muy feliz. Me abracé con mi hijo después del tercer gol que estaba ahí cercano a nosotros y bueno, esos momentos son únicos". “Me voy muy feliz. Me abracé con mi hijo después del tercer gol que estaba ahí cercano a nosotros y bueno, esos momentos son únicos".
“Terminar ganando este partido frente a un gran rival no es poca cosa"
"Pedirle disculpas a los hinchas por los primeros 20 minutos que realmente fueron malos, pero creo que después el equipo devolvió la confianza con una gran actitud".
“Tenemos el partido del domingo con Platense, vamos a pensar en ese partido nada más".