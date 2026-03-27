Cuándo juegan Boca y River: la intensa agenda de los dos grandes en el mes de abril

Tras el receso por la Fecha FIFA los Xeneizes reiniciarán la competencia local en Córdoba ante Talleres. Será el jueves 2 de abril, feriado, a las 20.30 en el Kempes y por la fecha 13.

boca-river River y Boca jugarán entre sí durante el mes de abril.

Luego, el equipo dirigido por Claudio Úbeda volverá a la Copa Libertadores enfrentando en Santiago de Chile a la Universidad Católica, el martes 7 a las 21.30 y el regreso a La Bombonera será el sábado 11 a las 19.30 y nada menos que ante Independiente.