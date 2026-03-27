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Cuándo juegan Boca y River: la intensa agenda de los dos grandes en el mes de abril

Boca y River ya tienen fecha para medirse en el Superclásico en medio de una intensa agenda de partidos que incluye el Torneo Apertura y la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Úbeda y Coudet preparan una exigente seguidilla de partidos.

Úbeda y Coudet preparan una exigente seguidilla de partidos.

Boca y River ya tienen fecha para medirse en el Superclásico en medio de una intensa agenda de partidos que incluye el Torneo Apertura y el arranque de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

Tras el receso por la Fecha FIFA los Xeneizes reiniciarán la competencia local en Córdoba ante Talleres. Será el jueves 2 de abril, feriado, a las 20.30 en el Kempes y por la fecha 13.

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River y Boca jugarán entre sí durante el mes de abril.

River y Boca jugarán entre sí durante el mes de abril.

Luego, el equipo dirigido por Claudio Úbeda volverá a la Copa Libertadores enfrentando en Santiago de Chile a la Universidad Católica, el martes 7 a las 21.30 y el regreso a La Bombonera será el sábado 11 a las 19.30 y nada menos que ante Independiente.

Por el lado de River, el próximo partido está programado para el domingo de Pascuas, 5 de abril, a las 18 frente a Belgrano, en el Monumental y el debut en la Copa Sudamericana será el jueves 9 a las 21.30 ante Blooming, en Bolivia.

El Superclásico en la mira de Boca y River

River y Boca ya tienen fecha y horario establecido para el primer Superclásico del año que se jugará en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El máximo enfrentamiento del fútbol argentino tendrá una nueva edición el domingo 19 de abril a las 17.

La agenda de Boca en el mes de abril

  • Jueves 2/4 a las 20.30 vs. Talleres (V) Torneo Apertura
  • Martes 7/4 a las 21.30 vs. Universidad Católica (V) Copa Libertadores
  • Sábado 11/4 a las 19.30 vs. Independiente (L) Torneo Apertura
  • Martes 14/4 a las 21 vs. Barcelona (L) Copa Libertadores
  • Domingo 19/4 a las 17 vs. River (V) Torneo Apertura
  • Jueves 23/4 a las 20 vs. Defensa y Justicia (V) Torneo Apertura
  • Martes 28/4 a las 21.30 vs. Cruzeiro (V) Copa Libertadores

La agenda de River en el mes de abril

  • Domingo 5/4 a las 18 vs. Belgrano (L) Torneo Apertura
  • Jueves 9/4 a las 21.30 vs. Blooming (V) Copa Sudamericana
  • Domingo 12/4 a las 20 vs. Racing (V) Torneo Apertura
  • Miércoles 15/4 a las 21.30 vs. Carabobo (L) Copa Sudamericana
  • Domingo 19/4 a las 17 vs. Boca (L) Torneo Apertura
  • Sábado 25/4 a las 21.30 vs. Aldosivi (L) Copa Sudamericana
  • Jueves 30/4 a las 21.30 vs. Bragantino (V) Copa Sudamericana

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