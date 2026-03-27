Cuándo juegan Boca y River: la intensa agenda de los dos grandes en el mes de abril

Boca y River ya tienen fecha para medirse en el Superclásico en medio de una intensa agenda de partidos que incluye el Torneo Apertura y el arranque de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.
Boca y River ya tienen fecha para medirse en el Superclásico en medio de una intensa agenda de partidos que incluye el Torneo Apertura y la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.
Boca y River ya tienen fecha para medirse en el Superclásico en medio de una intensa agenda de partidos que incluye el Torneo Apertura y el arranque de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.
Tras el receso por la Fecha FIFA los Xeneizes reiniciarán la competencia local en Córdoba ante Talleres. Será el jueves 2 de abril, feriado, a las 20.30 en el Kempes y por la fecha 13.
Luego, el equipo dirigido por Claudio Úbeda volverá a la Copa Libertadores enfrentando en Santiago de Chile a la Universidad Católica, el martes 7 a las 21.30 y el regreso a La Bombonera será el sábado 11 a las 19.30 y nada menos que ante Independiente.
Por el lado de River, el próximo partido está programado para el domingo de Pascuas, 5 de abril, a las 18 frente a Belgrano, en el Monumental y el debut en la Copa Sudamericana será el jueves 9 a las 21.30 ante Blooming, en Bolivia.
River y Boca ya tienen fecha y horario establecido para el primer Superclásico del año que se jugará en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
El máximo enfrentamiento del fútbol argentino tendrá una nueva edición el domingo 19 de abril a las 17.