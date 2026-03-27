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Torneo Apertura 2026: Hernán López Muñoz lideró a Argentinos Juniors en la victoria ante Lanús

Argentinos Juniors derrotó como local a Lanús en el estadio Diego Armando Maradona, en un partido pendiente de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
López Muñoz se destacó otra vez en el Bicho.

López Muñoz se destacó otra vez en el Bicho.

Argentinos Juniors, con destacada actuación de Hernán López Muñoz, derrotó como local por 2 a 1 a Lanús en el partido que disputaron en el estadio Diego Armando Maradona, pendiente de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

El local se impuso con goles de López Muñoz, a los 7' del complemento, y Nicolás Oroz, de penal a los 10' del mismo período, mientras que la visita descontó en 39' del segundo tiempo, con tanto del volante Ramiro Carrera.

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Argentinos Juniors se meti&oacute; en zona de playoffs del Torneo Apertura 2026.

Argentinos Juniors se metió en zona de playoffs del Torneo Apertura 2026.

Eliminado en la Copa Argentina y la Copa Libertadores, el “Bicho” consiguió una victoria que le permite meterse en zona de clasificación de la zona B, en el séptimo lugar con 17 puntos, mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino es cuarto en el grupo A, con 18 unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Nicolás Diez recibirán a Banfield, el lunes 6 de abril a las 19:00, mientras que el “Granate” será local de Platense, el miércoles primero de abril a partir de las 20:00.

Embed - EL BICHO MANTUVO FUERTE SU LOCALÍA Y VENCIÓ AL GRANATE | Argentinos 2-1 Lanús | RESUMEN

Los números de Hernán López Muñoz en Argentinos Juniors

Con 25 años, Hernán López Muñoz es una de las figuras de Argentinos Juniors y del fútbol argentino en la actualidad. El sobrino nieto de Diego Maradona marcó ante Lanús su segundo gol en 10 partidos jugados este año y sus números en el Bicho de La Paternal indican 9 tantos en 29 encuentros.

Con este gol López Muñoz iguala los 9 goles que marcó en San José Earthquakes (jugó 37 partidos) y superó los 7 que marcó en Godoy Cruz (51 encuentros).

Las posiciones del Torneo Apertura 2026

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