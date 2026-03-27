Torneo Apertura 2026: Hernán López Muñoz lideró a Argentinos Juniors en la victoria ante Lanús

En la próxima fecha, los dirigidos por Nicolás Diez recibirán a Banfield, el lunes 6 de abril a las 19:00, mientras que el “Granate” será local de Platense, el miércoles primero de abril a partir de las 20:00.

Embed - EL BICHO MANTUVO FUERTE SU LOCALÍA Y VENCIÓ AL GRANATE | Argentinos 2-1 Lanús | RESUMEN

Los números de Hernán López Muñoz en Argentinos Juniors

Con 25 años, Hernán López Muñoz es una de las figuras de Argentinos Juniors y del fútbol argentino en la actualidad. El sobrino nieto de Diego Maradona marcó ante Lanús su segundo gol en 10 partidos jugados este año y sus números en el Bicho de La Paternal indican 9 tantos en 29 encuentros.

Con este gol López Muñoz iguala los 9 goles que marcó en San José Earthquakes (jugó 37 partidos) y superó los 7 que marcó en Godoy Cruz (51 encuentros).

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