Torneo Apertura 2026: Hernán López Muñoz lideró a Argentinos Juniors en la victoria ante Lanús

Argentinos Juniors, con destacada actuación de Hernán López Muñoz, derrotó como local por 2 a 1 a Lanús en el partido que disputaron en el estadio Diego Armando Maradona, pendiente de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
Argentinos Juniors derrotó como local a Lanús en el estadio Diego Armando Maradona, en un partido pendiente de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
Argentinos Juniors, con destacada actuación de Hernán López Muñoz, derrotó como local por 2 a 1 a Lanús en el partido que disputaron en el estadio Diego Armando Maradona, pendiente de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.
El local se impuso con goles de López Muñoz, a los 7' del complemento, y Nicolás Oroz, de penal a los 10' del mismo período, mientras que la visita descontó en 39' del segundo tiempo, con tanto del volante Ramiro Carrera.
Eliminado en la Copa Argentina y la Copa Libertadores, el “Bicho” consiguió una victoria que le permite meterse en zona de clasificación de la zona B, en el séptimo lugar con 17 puntos, mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino es cuarto en el grupo A, con 18 unidades.
En la próxima fecha, los dirigidos por Nicolás Diez recibirán a Banfield, el lunes 6 de abril a las 19:00, mientras que el “Granate” será local de Platense, el miércoles primero de abril a partir de las 20:00.
Con 25 años, Hernán López Muñoz es una de las figuras de Argentinos Juniors y del fútbol argentino en la actualidad. El sobrino nieto de Diego Maradona marcó ante Lanús su segundo gol en 10 partidos jugados este año y sus números en el Bicho de La Paternal indican 9 tantos en 29 encuentros.
Con este gol López Muñoz iguala los 9 goles que marcó en San José Earthquakes (jugó 37 partidos) y superó los 7 que marcó en Godoy Cruz (51 encuentros).