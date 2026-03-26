La capitana de Independiente Rivadavia y la Copa Federal: "El nivel en el fútbol femenino es muy bueno"

Consultada sobre la repercusión de salir campeonas ha sido totalmente dimensionado por el propio plante azul, la referente destacó: "No, la verdad que no al principio. A ver, sí, obviamente, ya cuando se ha concretado todo, pero la verdad que cuando lo logramos no lo podíamos creer y fue una alegría inmensa, después de todo lo que tuvimos que vivir, y a todos los equipos que tuvimos que enfrentar. Ninguno fue fácil, pero bueno, nos pudimos consagrar. Así que nada, felices".

Buscando hacer analogía y una correspondencia de este torneo femenino con otro masculino, se le preguntó a Damaris si la Copa Federal es similar a la Copa Argentina. "Básicamente sí, son equipos, digamos, de toda la región, y luego de Argentina", confirmó.

"La verdad que nos enfrentamos a buenos rivales directos de acá de la Liga Mendocina, y que fueron muy duros, como Godoy Cruz, Gimnasia, y lo mismo San Martín de San Juan, que fue durísimo cuando fuimos para allá. También Pacífico de Neuquén, y Sporting Victoria de San Luis. No, la verdad que nos enfrentamos a rivales muy duros en el cual quizás algunos no los conocíamos y nos sorprendió para bien el nivel"

"El nivel que hay en el fútbol femenino, en general, es muy bueno y muy admirable de todos los equipos", Damaris Prieto, capitana de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Regional de Fútbol Femenino "El nivel que hay en el fútbol femenino, en general, es muy bueno y muy admirable de todos los equipos", Damaris Prieto, capitana de Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Regional de Fútbol Femenino

La obtención de la Copa se logró en un final que terminó igualada 1 a 1 en el tiempo reglamentario, y se definió por penales. Allí surgió una figura fundamental en Independiente Rivadavia. "La verdad que Soledad (Arroyo) se lució pudiendo atajar el último partido, se tiró en un par de penales, no alcanzó a llegar. Pero el último, el más decisivo, lo atajó mi compañera, gran arquera, gran persona", recordó.

futbol femenino-independiente rivadavia-campeonas-copa federal-campeonas (1) Sin tiempo para paladear el triunfo. Independiente Rivadavia deberá jugar la muy postergada final femenina de la Liga Mendocina de Fútbol el miércoles 1 de abril contra Godoy Cruz.

El crecimiento del fútbol femenino en la provincia

Basada en su experiencia, se le pidió a Prieto que analizara el crecimiento de los equipos mendocinos en competencia. "Sí, la verdad que sí, estoy hace tiempo (jugando fútbol), y la verdad que cuando llegué al club, había varias jugadoras buenas, pero nunca podíamos lograr ningún tipo de objetivo o ninguna coronación. Fuimos trabajando, cada día que fue pasando el cuerpo técnico fue aportando su granito de arena y nos fue enseñando algo. Hoy por hoy el nivel que tenemos es muy bueno, es muy competitivo, pero competitivo sanamente, ¿no?", dijo hablando de su propio equipo".

Luego agregó: "tratamos día a día ser lo más profesional posible en todo sentido: en cuanto al horario de llegar (a entrenar), la forma en la que vamos todas vestidas; en general todos esos detalles".

futbol-damaris prieto-independiente rivadavia-copa federal femenina-medallas (1) El sueño de campeona. Damaris Prieto es partícipe del crecimiento del fútbol femenino de Mendoza.

La final de la Liga Mendocina contra Godoy Cruz

Los periodistas de Ovación 90 destacaron un detalle de la actualidad del equipo leproso. "Damaris, no hay tiempo para relajarse porque tienen otra final. El próximo miércoles (1 de abril) van a jugar la final del torneo local, ni más ni menos que con Godoy Cruz y en el Malvinas.

A lo que la capitana respondió: "Sí, la verdad que sí, después de tantas idas y vueltas, bueno, se pudo concretar. ¡No nos terminamos de bajar del micro, que ya estamos ahí teniendo que pensar y armar la nueva final hasta que nos toca enfrentar el miércoles contra Godoy Cruz!".

Finalmente salió al tapete el tema de su el duelo con las tombinas es un "clásico" en el fútbol femenino de la Liga Mendocina de Fútbol. "Sí, se le podría llamar. Yo lo llamo siempre como una gran rivalidad. En realidad, el clásico es Gimnasia, lo sabemos, pero bueno, hay una rivalidad importante con Godoy Cruz", cerró Damaris Prieto.