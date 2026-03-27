La desgarradora historia del adolescente que fue secuestrado del Congo y exhibido en una jaula de monos

¿Quién fue Ota Benga?

Pamela Newkirk, periodista e investigadora de New York University, ha escrito ampliamente sobre el tema. En la publicación "Ota Benga, cautivo: El hombre al que el zoológico del Bronx mantuvo enjaulado", afirma que el adolescente fue llevado en barco a Nueva Orleans para ser exhibido en 1904 en la Feria Mundial en St. Louis junto a otros ocho jóvenes.

Ota Benga Ota Bengan 1883, en la Selva de Ituri. Imagen: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La feria continuo en invierno y ninguno tenía un refugio o ropa adecuada para las frías temperaturas. Luego, el 9 de septiembre de 1906 Ota Benga fue exhibido en el zoológico de Nueva York en la muestra de los primates. El letrero de la jaula decía: "Edad 23 años. Estatura 1,50m. Pero 47 kg. Traído del río Kasai. Estado Libre del Congo, África centro-sur. Por el Dr. Samuel P. Verner. Exhibido cada tarde durante septiembre".

El suelo de la jaula estaba cubierto de huesos, lo que sugería que Benga, cuyos dientes habían sido afilados hasta convertirlos en puntas, era caníbal. Coompartía espacio con un orangután llamado Dohong, mientras alternaba las miradas fijas en silencio, disparos con arco y flecha, o imitar con ira las burlas de la multitud.

Si bien algunos visitantes pudieron haber sentido lástima o vergüenza al ver a un adolescente enjaulado, el Times aseguró a sus lectores que pertenecía a "una raza que los científicos no consideran muy importante en la escala humana".

Samuel Vernel Samuel Vernel fue el enviado a África. Imagen: Biblioteca Nacional de Estados Unidos.

Al comienzo del siglo XX el mundo vivía un auge de avances y modernidad, pero también de imperios coloniales, racismo y sometimiento. En esos años, el mundo occidental se imponía como superior, ridiculizando otras culturas, pero la creación más aberrante fue la de los zoológicos humanos.

Ota Benga fue arrancado de sus raíces y trasladado a un país de personas "civilizadas" que lo trataron como un animal, encerrándolo y exponiéndolo de manera obscena.

Una historia trágica

Luego de ser exhibido durante 20 días en el zoológico, la indignación de ministros cristianos acabaron con su encarcelación. Pronto, fue llevado al Asilo para Huérfanos de Color Howard en Nueva York, manejado por el reverendo afroestadounidense James H. Gordon.

Allí le enseño a sus vecinos cómo cazar y pescar, y les contó las historias de su tierra. Se cree que tiempo después fue sumido en una profunda depresión por la nostalgia de su tierra y, también por las experiencias traumáticas que pasó a lo largo de su vida. En marzo de 1916, se pegó un tiro con un arma que tenía escondida.