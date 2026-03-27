El café es un producto emblemático no solo para América del Sur, sino para el mundo entero. Esta bebida destaca por su aroma, sabor y diversidad de presentaciones, y se ha convertido en un elemento central de la cultura, la economía y la identidad de varios países latinoamericanos.
El país de América del Sur que es el mayor exportador de café del mundo sucumbe a los granos de una nación de Asia
Un país de Asia sorprende por su rápido crecimiento en el mercado del negocio, dando competencia a un país de América del Sur
Te contamos qué país es el mayor exportador del mundo y cómo una nación de Asia se está transformando en un referente del mundo, desplazando al gigante del café de América del Sur.
El país de América del Sur que es el mayor exportador de café del mundo sucumbe a los granos de una nación de Asia
Brasil es el mayor exportador de café del mundo, pero le compra a Vietnam principalmente para asegurar el suministro de grano Robusta a menor costo, utilizado en la producción de café instantáneo y mezclas comerciales
Las plantaciones de café de Vietnam producen granos de alta calidad que satisfacen las necesidades de los consuUmidores internacionales. La combinación de condiciones climáticas favorables y la dedicación de los productores vietnamitas ha contribuido al éxito de la industria cafetalera en el país. Su participación en el mercado saltó de 0,1% del total global a 20% en tan solo 30 años.
Los mayores exportadores de café del mundo
Brasil sigue siendo el líder mundial. No obstante, las diferencias climáticas, las fluctuaciones del mercado y los desafíos logísticos están generando incertidumbre en la producción de este país de América del Sur, mientras que Vietnam sigue invirtiendo en tecnología agrícola, sostenibilidad y mejora de la calidad.
Aunque Brasil produce y exporta más café que ningún otro país, es Estados Unidos quien gana más dinero con este producto. Esto pasa porque en Estados Unidos se consume mucho café, así que el país importa grandes cantidades para cubrir la demanda interna, convirtiéndose en el mayor comprador de café del mundo.
Según cifras de Statista, los mayores exportadores de café del mundo son
- Brasil – 2.354.400 toneladas de café
- Vietnam – 1.716.018 toneladas de café
- Suiza – 1.200.000 toneladas de café
- Colombia – 653.866 toneladas de café
- Alemania – 479.700 toneladas de café
- Indonesia – 372.022 toneladas de café
- Italia – 259.000 toneladas de café