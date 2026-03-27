El país de América del Sur que es el mayor exportador de café del mundo sucumbe a los granos de una nación de Asia

Las plantaciones de café de Vietnam producen granos de alta calidad que satisfacen las necesidades de los consuUmidores internacionales. La combinación de condiciones climáticas favorables y la dedicación de los productores vietnamitas ha contribuido al éxito de la industria cafetalera en el país. Su participación en el mercado saltó de 0,1% del total global a 20% en tan solo 30 años.

Café (1)

Los mayores exportadores de café del mundo

Brasil sigue siendo el líder mundial. No obstante, las diferencias climáticas, las fluctuaciones del mercado y los desafíos logísticos están generando incertidumbre en la producción de este país de América del Sur, mientras que Vietnam sigue invirtiendo en tecnología agrícola, sostenibilidad y mejora de la calidad.

Aunque Brasil produce y exporta más café que ningún otro país, es Estados Unidos quien gana más dinero con este producto. Esto pasa porque en Estados Unidos se consume mucho café, así que el país importa grandes cantidades para cubrir la demanda interna, convirtiéndose en el mayor comprador de café del mundo.

Según cifras de Statista, los mayores exportadores de café del mundo son