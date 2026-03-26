Netflix tiene el thriller psicológico que te hará temblar todo el cuerpo durante casi 2 horas

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Netflix: de qué trata la película Cortafuego

Mientras su familia ordena la casa de verano antes de venderla, Lide (Candela Martínez) desaparece en el bosque en el mismo momento en que se desata un incendio forestal. Lo que parecía un simple cierre de etapa se convierte rápidamente en una situación desesperante.

Tras la muerte de su marido, Mara (Belén Cuesta) había decidido viajar con su hija y sus seres queridos para despedirse del lugar y sanar viejas heridas. Pero la repentina desaparición de su hija, en medio del avance del fuego, transforma ese viaje en una pesadilla marcada por la urgencia y la incertidumbre.

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Sin posibilidad de recibir ayuda y con el incendio fuera de control, la familia se interna en el bosque en una carrera contrarreloj. La única figura que podría guiarlos es Santi (Enric Auquer), el guardabosques de la zona, aunque las dudas comienzan a aparecer. Entre el miedo, los secretos y la desconfianza, Mara empieza a entender que el peligro no solo viene del fuego.

Reparto de Cortafuego, película de Netflix

Belén Cuesta como Mara

Enric Auquer como Santiago

Joaquín Furriel como Luis

Diana Gómez como Elena

Candela Martínez como Lide

Mika Arias como Dani

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Dónde ver la película española Cortafuego, según la zona geográfica