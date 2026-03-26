Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, Cortafuego se posicionó como uno de los thrillers psicológicos más intensos del momento. Dirigida por David Victori, la película combina tensión, duelo y misterio en una historia que avanza hacia un desenlace inquietante y cargado de suspenso.
Netflix tiene el thriller psicológico que te hará temblar todo el cuerpo durante casi 2 horas
Belén Cuesta y Joaquín Furriel son los protagonistas de este thriller psicológico que arrasa entre las mejores series y películas de Netflix en 2026
Estrenada el 20 de febrero en Netflix, la producción logró meterse en el Top 10 en 91 países, consolidándose como una de las propuestas más vistas dentro de las series y películas del género. La trama sigue a una madre que busca desesperadamente a su hija en medio de un incendio forestal, aunque pronto queda claro que el verdadero peligro podría estar mucho más cerca de lo que imagina.
El elenco está encabezado por Belén Cuesta y Joaquín Furriel, junto a Diana Gómez y Enric Auquer. La crítica acompañó su impacto: Karina Adelgaard, de Heaven of Horror, la definió como “un thriller psicológico muy intenso cuya duración le sienta perfecto”, mientras que Lucas Hill-Paul, de Mirror, la consideró “u n thriller imprescindible que mantiene la tensión durante todo su metraje”.
Netflix: de qué trata la película Cortafuego
Mientras su familia ordena la casa de verano antes de venderla, Lide (Candela Martínez) desaparece en el bosque en el mismo momento en que se desata un incendio forestal. Lo que parecía un simple cierre de etapa se convierte rápidamente en una situación desesperante.
Tras la muerte de su marido, Mara (Belén Cuesta) había decidido viajar con su hija y sus seres queridos para despedirse del lugar y sanar viejas heridas. Pero la repentina desaparición de su hija, en medio del avance del fuego, transforma ese viaje en una pesadilla marcada por la urgencia y la incertidumbre.
Sin posibilidad de recibir ayuda y con el incendio fuera de control, la familia se interna en el bosque en una carrera contrarreloj. La única figura que podría guiarlos es Santi (Enric Auquer), el guardabosques de la zona, aunque las dudas comienzan a aparecer. Entre el miedo, los secretos y la desconfianza, Mara empieza a entender que el peligro no solo viene del fuego.
Reparto de Cortafuego, película de Netflix
- Belén Cuesta como Mara
- Enric Auquer como Santiago
- Joaquín Furriel como Luis
- Diana Gómez como Elena
- Candela Martínez como Lide
- Mika Arias como Dani
Dónde ver la película española Cortafuego, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Cortafuego se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Cortafuego se puede ver en Netflix.
- España: la película Cortafuego se puede ver en Netflix.