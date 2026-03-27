Así se jugarán las finales del Repechaje para el Mundial 2026: Bolivia, Italia, Polonia, y todos los países que sueñan con llegar a la Copa

Las semifinales del Repechaje rumbo a laCopa del Mundo 2026 se completaron este jueves tanto en el plano denominado internacional como en el discriminado como europeo. Son doce las selecciones que aún pelean por los seis lugares restantes para la cita mundialista que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
En el territorio de la UEFA, Turquía recibió a Rumania y se impuso 1 a 0 para asegurarse un lugar en la final frente a Kosovo. El elenco balcánico venció por su parte a Eslovaquia en un encuentro que tuvo una lluvia de goles que dejó el marcado 4 a 3 en el global. El vencedor de la final entre Turquía y Kosovo ingresará al Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
En otro punto del continente europeo, Italia venció 2 a 0 a Irlanda del Norte, mientras que Gales perdió por penales con Bosnia y Herzegovina. Ambos se cruzarán en la final del Repechaje europeo y el vencedor integrará el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.
República Checa, por su parte, también se impuso desde los doce pasos a Irlanda y se aseguró su lugar en la instancia definitoria rumbo a la Copa del Mundo 2026. Su rival en dicha fase será Dinamarca, quien dejó en el camino a Macedonia del Norte luego de imponerse por 4 a 0. El vencedor integrará el Grupo A, donde esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur.
El cruce entre europeos terminó con la victoria de Suecia sobre Ucrania por 3 a 1 para sacar su pasaje a la final del Repechaje europeo donde se enfrentará a Polonia, verdugo de albania por 2 a 1. El ganador del duelo se sumará al Grupo F, junto a Países Bajos, Japón y Túnez.
Repechaje internacional, con Bolivia en el sueño latinoamericano
En el Repechaje internacional, Bolivia le dio vuelta el partido a Surinam en Monterrey y terminó imponiéndose 2 a 1 en el global. En la final se medirá ante Irak y el ganador de esta llave accederá al Grupo I, donde aguardan Francia, Senegal y Noruega.
En la otra parte del cuadro, Jamaica venció 1 a 0 a Nueva Caledonia y jugará la final ante República Democrática del Congo por el boleto al Grupo K, conformado por Colombia, Portugal y Uzbekistán.
Todos los partidos del Repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026
República Checa vs. Dinamarca - 31/3, 15.45hs.
Bosnia y Herzegovina vs. Italia - 31/3, 15.45hs.
Kosovo vs. Turquía - 31/3, 15.45hs.
Suecia vs. Polonia - 31/3, 15.45hs.
Irak vs. Bolivia - 1/4, 00 hs
República Democrática del Congo vs. Jamaica -31/3, 18hs