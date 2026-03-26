Mundial 2026: Italia quedó a un paso de la clasificación después de 12 años

Los otros resultados del Repechaje UEFA del Mundial 2026

Polonia, con goles de Robert Lewandoswski y Piotr Zielinkski superó 2 a 1 a Albania y definirá su pasaje al Mundial 2026 frente a Suecia que venció de manera contundente a Ucrania, en Valencia, por 3 a 1 con un triplete de Viktor Gyokeres.

Embed - DINAMARCA GOLEÓ Y ESTÁ CERCA DE METERSE EN EL MUNDIAL | Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte | RESUMEN

Otro que avanzó con autoridad fue Dinamarca ya que goleó 4 a 0 de local a Macedonia del Norte y se medirá con República Checa, vencedor por penales 4-3 de República de Irlanda después del 2 a 2 de los 120' reglamentarios.

Por último, Turquía batió 1 a 0 a Rumania y definirá el pasaje al Mundial 2026 con Kosovo que se impuso 4 a 3 a Eslovaquia, en Bratislava.

Los partidos que definen el pasaje al Mundial 2026

Martes 31 de marzo