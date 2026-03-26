Mundial 2026: Italia quedó a un paso de la clasificación después de 12 años

Italia, con Mateo Retegui de titular, le ganó 2 a 0 a Irlanda del Norte y quedó a sólo un paso de clasificarse al Mundial 2026 en el Repechaje UEFA y volver a la máxima competencia después de 12 años.
Italia, con Mateo Retegui de titular, le ganó a Irlanda del Norte y quedó a sólo un paso de clasificarse al Mundial 2026 en el Repechaje UEFA.
Italia, con Mateo Retegui de titular, le ganó 2 a 0 a Irlanda del Norte y quedó a sólo un paso de clasificarse al Mundial 2026 en el Repechaje UEFA y volver a la máxima competencia después de 12 años.
Sandro Tonali y Moise Kean, ambos en la segunda parte, marcaron los goles en Bérgamo y acercaron la Nazionale a la Copa del Mundo después de haber quedado afuera de Rusia 2018 y Qatar 2022.
Para ir a Estados Unidos, Canadá y México, los dirigidos por Genaro Gattuso le tendrán que ganar como visitantes a Bosnia Herzegovina que se impuso a Gales, en Cardiff, por penales 4 a 2 tras haber empatado 1 a 1 en los 90' y el alargue.
Polonia, con goles de Robert Lewandoswski y Piotr Zielinkski superó 2 a 1 a Albania y definirá su pasaje al Mundial 2026 frente a Suecia que venció de manera contundente a Ucrania, en Valencia, por 3 a 1 con un triplete de Viktor Gyokeres.
Otro que avanzó con autoridad fue Dinamarca ya que goleó 4 a 0 de local a Macedonia del Norte y se medirá con República Checa, vencedor por penales 4-3 de República de Irlanda después del 2 a 2 de los 120' reglamentarios.
Por último, Turquía batió 1 a 0 a Rumania y definirá el pasaje al Mundial 2026 con Kosovo que se impuso 4 a 3 a Eslovaquia, en Bratislava.
Martes 31 de marzo