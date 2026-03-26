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Rumbo al Mundial 2026

Mundial 2026: Italia quedó a un paso de la clasificación después de 12 años

Italia, con Mateo Retegui de titular, le ganó a Irlanda del Norte y quedó a sólo un paso de clasificarse al Mundial 2026 en el Repechaje UEFA.

Por UNO
Italia está muy cerca del Mundial 2026.

Italia está muy cerca del Mundial 2026.

Italia, con Mateo Retegui de titular, le ganó 2 a 0 a Irlanda del Norte y quedó a sólo un paso de clasificarse al Mundial 2026 en el Repechaje UEFA y volver a la máxima competencia después de 12 años.

Sandro Tonali y Moise Kean, ambos en la segunda parte, marcaron los goles en Bérgamo y acercaron la Nazionale a la Copa del Mundo después de haber quedado afuera de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Embed - TONALI FIGURA TOTAL E ITALIA A UN PASO DEL MUNDIAL | Italia 2-0 Irlanda del Norte | RESUMEN

Para ir a Estados Unidos, Canadá y México, los dirigidos por Genaro Gattuso le tendrán que ganar como visitantes a Bosnia Herzegovina que se impuso a Gales, en Cardiff, por penales 4 a 2 tras haber empatado 1 a 1 en los 90' y el alargue.

Los otros resultados del Repechaje UEFA del Mundial 2026

Polonia, con goles de Robert Lewandoswski y Piotr Zielinkski superó 2 a 1 a Albania y definirá su pasaje al Mundial 2026 frente a Suecia que venció de manera contundente a Ucrania, en Valencia, por 3 a 1 con un triplete de Viktor Gyokeres.

Embed - DINAMARCA GOLEÓ Y ESTÁ CERCA DE METERSE EN EL MUNDIAL | Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte | RESUMEN

Otro que avanzó con autoridad fue Dinamarca ya que goleó 4 a 0 de local a Macedonia del Norte y se medirá con República Checa, vencedor por penales 4-3 de República de Irlanda después del 2 a 2 de los 120' reglamentarios.

Por último, Turquía batió 1 a 0 a Rumania y definirá el pasaje al Mundial 2026 con Kosovo que se impuso 4 a 3 a Eslovaquia, en Bratislava.

Los partidos que definen el pasaje al Mundial 2026

Martes 31 de marzo

  • Bosnia Herzegovina vs. Italia
  • Suecia vs. Polonia
  • República Checa vs. Dinamarca
  • Kosovo vs. Turquía

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