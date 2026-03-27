La agenda de Independiente Rivadavia: el intenso mes de abril que se le viene a la Lepra

La continuidad del Torneo Apertura seguirá para Independiente Rivadavia el sábado 11 de abril, ante Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini, por la fecha 14 del certamen. Solo cuatro días más tarde, el 15, en el mítico estadio Maracaná, la Lepra visitará a Fluminense por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

abril lepra

El 20 de abril, en el estadio Florencio Sola, el equipo de Alfredo Berti visitará a Banfield por la jornada 15 del Apertura. Seis días más tarde, llegará el esperado clásico ante Gimnasia y Esgrima en Primera División, a jugarse en el Bautista Gargantini por la última fecha de la fase regular del torneo local.

El cierre del mes de abril será ante Deportivo La Guaira, el 30, en el Malvinas Argentinas por la tercera jornada de la fase de grupos de la Libertadores.

Es preciso recordar que Independiente Rivadavia aún sigue en carrera en la Copa Argentina 2026 y espera confirmación de sede y fecha para enfrentarse nuevamente a Tigre por los 16avos de final.