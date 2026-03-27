La agenda de Independiente Rivadavia: el intenso mes de abril que se le viene a la Lepra

Independiente Rivadavia se prepara para dar un paso trascendental en su historia. En abril, la Lepra debutará en la Copa Libertadores y marcará para siempre un capítulo dorado más en la biografía del club.
Independiente Rivadavia debutará en Copa Libertadores en abril y tendrá un calendario cargado en la continuidad del Torneo Apertura
Independiente Rivadavia se prepara para dar un paso trascendental en su historia. En abril, la Lepra debutará en la Copa Libertadores y marcará para siempre un capítulo dorado más en la biografía del club.
Pero las demás competencias no cesarán para el último campeón de la Copa Argentina y el equipo de Alfredo Berti tendrá que afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores junto con las últimas fechas de la instancia regular del Torneo Apertura. El desafío será importante para un Independiente Rivadavia que hoy se encuentra puntero de la Zona B y es líder de la tabla anual.
El mes comenzará para la Lepra con el difícil encuentro ante Tigre, en Victoria. El cruce por la fecha 13 del Torneo Apertura será el jueves 2 de abril en el Estadio José Dellagiovanna. Luego, vendrá el esperado debut en la Copa Libertadores de América el martes 7, en el Malvinas Argentinas, ante Bolívar.
La continuidad del Torneo Apertura seguirá para Independiente Rivadavia el sábado 11 de abril, ante Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini, por la fecha 14 del certamen. Solo cuatro días más tarde, el 15, en el mítico estadio Maracaná, la Lepra visitará a Fluminense por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El 20 de abril, en el estadio Florencio Sola, el equipo de Alfredo Berti visitará a Banfield por la jornada 15 del Apertura. Seis días más tarde, llegará el esperado clásico ante Gimnasia y Esgrima en Primera División, a jugarse en el Bautista Gargantini por la última fecha de la fase regular del torneo local.
El cierre del mes de abril será ante Deportivo La Guaira, el 30, en el Malvinas Argentinas por la tercera jornada de la fase de grupos de la Libertadores.
Es preciso recordar que Independiente Rivadavia aún sigue en carrera en la Copa Argentina 2026 y espera confirmación de sede y fecha para enfrentarse nuevamente a Tigre por los 16avos de final.