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Independiente Rivadavia sigue firme en la punta del Torneo Apertura: qué le falta para clasificar a los playoffs

Independiente Rivadavia le ganó a Rosario Central y se mantiene solo en la cima de las posiciones de la Zona B del Torneo Apertura, donde la clasificación a los playoffs está muy cerca.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Lepra ganó y es único puntero.

La Lepra ganó y es único puntero.

Foto: Cristian Lozano/UNO

Independiente Rivadavia le ganó a Rosario Central y se mantiene solo en la cima de las posiciones de la Zona B del Torneo Apertura, donde la clasificación a los playoffs está muy cerca de confirmarse.

Faltando solo las 5 fechas posteriores al receso por la fecha FIFA, la Lepra tiene 23 puntos y supera a sus seguidores que son nada menos que River (20), Belgrano (19), Racing y el propio Central (ambos con 18).

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El Gargantini fue una fiesta.

El Gargantini fue una fiesta.

El equipo de Alfredo Berti acumula 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas, 18 goles a favor y 12 en contra, una campaña impecable y cuyos números ya le alcanzarían para estar entre los 8 primeros que jugarán los playoffs.

La diferencia con el 9no que hoy es Huracán es de 10 puntos con 15 por disputar, pero el Globo tiene un partido menos y podría meterse en el top 8 desplazando a Gimnasia La Plata que tiene 14 puntos.

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Con esa diferencia Independiente Rivadavia está tranquilo respecto del pase a los playoffs aunque es justo decir que después del receso no solo tendrá las últimas 5 fechas sino que también deberá afrontar la doble competencia con la Copa Libertadores, con la exigencia de los viajes incluida.

De todos modos, el rendimiento y la confianza que muestra la Lepra permite a sus hinchas ser optimistas para lo que viene.

La agenda de Independiente Rivadavia *

  • 5/4 vs. Tigre (V)
  • Martes 7/4 -19 hs vs Bolívar (L)
  • 12/4 vs. Argentinos Juniors (L)
  • Miércoles 15/4 - 21.30 vs Fluminense (V)
  • 19/4 vs. Banfield (V)
  • 26/4 vs. Gimnasia y Esgrima (L)
  • Jueves 30/4 - 19 hs vs La Guaira (L)
  • 3/5 vs. Aldosivi (V)
  • Miércoles 6/5 - 21.30 hs vs Fluminense (L)
  • Jueves 21/5 - 19 hs vs La Guaira (V)
  • Miércoles 27/5 - 21.30 hs vs Bolívar (V)

* Los partidos del Torneo Apertura aún no tienen fecha ni horario confirmado.

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