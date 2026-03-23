Independiente Rivadavia sigue firme en la punta del Torneo Apertura: qué le falta para clasificar a los playoffs

Independiente Rivadavia le ganó a Rosario Central y se mantiene solo en la cima de las posiciones de la Zona B del Torneo Apertura, donde la clasificación a los playoffs está muy cerca de confirmarse.
Independiente Rivadavia le ganó a Rosario Central y se mantiene solo en la cima de las posiciones de la Zona B del Torneo Apertura, donde la clasificación a los playoffs está muy cerca.
Independiente Rivadavia le ganó a Rosario Central y se mantiene solo en la cima de las posiciones de la Zona B del Torneo Apertura, donde la clasificación a los playoffs está muy cerca de confirmarse.
Faltando solo las 5 fechas posteriores al receso por la fecha FIFA, la Lepra tiene 23 puntos y supera a sus seguidores que son nada menos que River (20), Belgrano (19), Racing y el propio Central (ambos con 18).
El equipo de Alfredo Berti acumula 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas, 18 goles a favor y 12 en contra, una campaña impecable y cuyos números ya le alcanzarían para estar entre los 8 primeros que jugarán los playoffs.
La diferencia con el 9no que hoy es Huracán es de 10 puntos con 15 por disputar, pero el Globo tiene un partido menos y podría meterse en el top 8 desplazando a Gimnasia La Plata que tiene 14 puntos.
Con esa diferencia Independiente Rivadavia está tranquilo respecto del pase a los playoffs aunque es justo decir que después del receso no solo tendrá las últimas 5 fechas sino que también deberá afrontar la doble competencia con la Copa Libertadores, con la exigencia de los viajes incluida.
De todos modos, el rendimiento y la confianza que muestra la Lepra permite a sus hinchas ser optimistas para lo que viene.
* Los partidos del Torneo Apertura aún no tienen fecha ni horario confirmado.