Independiente Rivadavia sigue firme en la punta del Torneo Apertura: qué le falta para clasificar a los playoffs

La diferencia con el 9no que hoy es Huracán es de 10 puntos con 15 por disputar, pero el Globo tiene un partido menos y podría meterse en el top 8 desplazando a Gimnasia La Plata que tiene 14 puntos.

sartori 1 Foto: Cristian Lozano/UNO

Con esa diferencia Independiente Rivadavia está tranquilo respecto del pase a los playoffs aunque es justo decir que después del receso no solo tendrá las últimas 5 fechas sino que también deberá afrontar la doble competencia con la Copa Libertadores, con la exigencia de los viajes incluida.

De todos modos, el rendimiento y la confianza que muestra la Lepra permite a sus hinchas ser optimistas para lo que viene.

La agenda de Independiente Rivadavia *

5/4 vs. Tigre (V)

Martes 7/4 -19 hs vs Bolívar (L)

12/4 vs. Argentinos Juniors (L)

Miércoles 15/4 - 21.30 vs Fluminense (V)

19/4 vs. Banfield (V)

26/4 vs. Gimnasia y Esgrima (L)

Jueves 30/4 - 19 hs vs La Guaira (L)

3/5 vs. Aldosivi (V)

Miércoles 6/5 - 21.30 hs vs Fluminense (L)

Jueves 21/5 - 19 hs vs La Guaira (V)

Miércoles 27/5 - 21.30 hs vs Bolívar (V)

* Los partidos del Torneo Apertura aún no tienen fecha ni horario confirmado.