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River y Boca ya tienen día y hora para el Superclásico por el Torneo Apertura 2026

River y Boca ya tienen fecha y horario establecido para el primer Superclásico del año que se jugará en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
River y Boca jugarán en el Monumental.

River y Boca jugarán en el Monumental.

River y Boca ya tienen fecha y horario establecido para el primer Superclásico del año que se jugará en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El máximo enfrentamiento del fútbol argentino tendrá una nueva edición el domingo 19 de abril a las 17, cuando ambos equipos ya estén en plena disputa de la fase de de grupos de la Copa Sudamericana, en el caso de River, y de la Copa Libertadores, si hablamos de Boca.

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Boca y River ya tienen d&iacute;a y hora para su duelo por el Torneo Apertura.

Boca y River ya tienen día y hora para su duelo por el Torneo Apertura.

Los próximos partidos del equipo del Chacho Coudet en el certamen local serán el domingo 5 de abril a las 18 ante Belgrano, en el Monumental; el domingo 12 de abril a las 20 frente a Racing, en Avellaneda; el Superclásico del domingo 19 y el sábado 25 de abril a las 21.30 ante Aldosivi, en Núñez.

Para los Xeneizes que dirige Claudio Úbeda la agenda marca el jueves 2 de abril a las 20 ante Talleres, en el Kempes; el sábado 11 con Independiente, en La Bombonera y luego del Superclásico jugarán el jueves 23 a las 20 ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

Las fechas 13 a 16 del Torneo Apertura

Fecha 13

Miércoles 1° de abril

  • 20.00 Lanús – Platense (TNT Sports)

Jueves 2 de abril

  • 15.00 Barracas Central – Sarmiento (ESPN Premium)
  • 17.30 Tigre – Ind. Rivadavia (TNT Sports)
  • 20.30 Talleres – Boca (ESPN Premium)

Viernes 3 de abril

  • 15.00 Gimnasia y Esgrima – Vélez (TNT Sports)
  • 17.15 Unión – Deportivo Riestra (TNT Sports)
  • 19.30 San Lorenzo – Estudiantes (ESPN Premium)

Sábado 4 de abril

  • 13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)
  • 17.30 Independiente – Racing (TNT Sports/ ESPN Premium)
  • 21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán (TNT Sports)

Domingo 5 de abril

  • 15.30 Gimnasia – Huracán (ESPN Premium)
  • 18.00 River – Belgrano (TNT Sports)
  • 20.30 Central Córdoba – Newell’s (ESPN Premium)

Lunes 6 de abril

  • 19.00 Argentinos – Banfield (ESPN Premium)
  • 21.15 Instituto – Defensa y Justicia (TNT Sports)

Fecha 14

Viernes 10 de abril

  • 21.00 Belgrano -Aldosivi (TNT Sports)

Sábado 11 de abril

  • 15.00 Deportivo Riestra – Instituto (TNT Sports)
  • 17.15 Estudiantes – Unión (TNT Sports)
  • 17.15 Ind. Rivadavia – Argentinos (ESPN Premium)
  • 19.30 Boca – Independiente (TNT Sports)
  • 21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central (ESPN Premium)

Domingo 12 de abril

  • 15.00 Newell’s – San Lorenzo (ESPN Premium)
  • 15.00 Platense – Gimnasia y Esgrima (TNT Sports)
  • 17.30 Atlético Tucumán – Tigre (ESPN Premium)
  • 17.30 Huracán – Rosario Central (TNT Sports)
  • 20.00 Racing – River (ESPN Premium)

Lunes 13 de abril

  • 16.30 Sarmiento – Gimnasia (TNT Sports)
  • 16.30 Defensa y Justicia – Talleres (ESPN Premium)
  • 19.00 Lanús – Banfield (ESPN Premium)
  • 21.30 Vélez – Central Córdoba (TNT Sports)

Fecha 15

Viernes 17 de abril

  • 20.30 Unión – Newell’s (ESPN Premium)

Sábado 18 de abril

  • 15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)
  • 17.15 Instituto – Estudiantes (TNT Sports)
  • 19.30 Independiente – Defensa y Justicia (ESPN Premium)
  • 21.45 Argentinos – Atlético Tucumán (TNT Sports)

Domingo 19 de abril

  • 13.30 Aldosivi – Racing (TNT Sports)
  • 17.00 River – Boca (ESPN Premium/ TNT Sports)
  • 20.30 Rosario Central – Sarmiento (ESPN Premium)
  • 20.30 Talleres – Deportivo Riestra (TNT Sports)

Lunes 20 de abril

  • 15.00 Barracas Central – Belgrano (ESPN Premium)
  • 17.15 Central Córdoba – Platense (TNT Sports)
  • 17.15 Banfield – Ind. Rivadavia (ESPN Premium)
  • 19.30 San Lorenzo – Vélez (TNT Sports)
  • 21.45 Gimnasia y Esgrima – Lanús (ESPN Premium)
  • 21.45 Tigre – Huracán (TNT Sports)

Fecha 16

Jueves 23 de abril

  • 20.00 Defensa y Justicia – Boca (ESPN Premium)

Viernes 24 de abril

  • 17.00 Deportivo Riestra – Independiente (ESPN Premium)
  • 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central (TNT Sports)
  • 19.15 Lanús – Central Córdoba (ESPN Premium)
  • 21.30 Racing – Barracas Central (TNT Sports)

Sábado 25 de abril

  • 14.00 Platense – San Lorenzo (ESPN Premium)
  • 17.00 Estudiantes – Talleres (TNT Sports)
  • 19.15 Sarmiento – Tigre (ESPN Premium)
  • 21.30 River – Aldosivi (TNT Sports)

Domingo 26 de abril

  • 15.00 Ind. Rivadavia – Gimnasia y Esgrima
  • 17.30 Newell’s – Instituto (TNT Sports)
  • 17.30 Belgrano – Gimnasia (ESPN Premium)
  • 20.00 Atlético Tucumán – Banfield (ESPN Premium)

Lunes 27 de abril

  • 18.45 Vélez – Unión (TNT Sports)
  • 21.00 Huracán – Argentinos (ESPN Premium)

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