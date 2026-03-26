River y Boca ya tienen día y hora para el Superclásico por el Torneo Apertura 2026

El máximo enfrentamiento del fútbol argentino tendrá una nueva edición el domingo 19 de abril a las 17, cuando ambos equipos ya estén en plena disputa de la fase de de grupos de la Copa Sudamericana, en el caso de River, y de la Copa Libertadores, si hablamos de Boca.

boca river (3) Boca y River ya tienen día y hora para su duelo por el Torneo Apertura.

Los próximos partidos del equipo del Chacho Coudet en el certamen local serán el domingo 5 de abril a las 18 ante Belgrano, en el Monumental; el domingo 12 de abril a las 20 frente a Racing, en Avellaneda; el Superclásico del domingo 19 y el sábado 25 de abril a las 21.30 ante Aldosivi, en Núñez.