River y Boca ya tienen día y hora para el Superclásico por el Torneo Apertura 2026

River y Boca ya tienen fecha y horario establecido para el primer Superclásico del año que se jugará en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura
El máximo enfrentamiento del fútbol argentino tendrá una nueva edición el domingo 19 de abril a las 17, cuando ambos equipos ya estén en plena disputa de la fase de de grupos de la Copa Sudamericana, en el caso de River, y de la Copa Libertadores, si hablamos de Boca.
Los próximos partidos del equipo del Chacho Coudet en el certamen local serán el domingo 5 de abril a las 18 ante Belgrano, en el Monumental; el domingo 12 de abril a las 20 frente a Racing, en Avellaneda; el Superclásico del domingo 19 y el sábado 25 de abril a las 21.30 ante Aldosivi, en Núñez.
Para los Xeneizes que dirige Claudio Úbeda la agenda marca el jueves 2 de abril a las 20 ante Talleres, en el Kempes; el sábado 11 con Independiente, en La Bombonera y luego del Superclásico jugarán el jueves 23 a las 20 ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.
Fecha 13
Miércoles 1° de abril
Jueves 2 de abril
Viernes 3 de abril
Sábado 4 de abril
Domingo 5 de abril
Lunes 6 de abril
Fecha 14
Viernes 10 de abril
Sábado 11 de abril
Domingo 12 de abril
Lunes 13 de abril
Fecha 15
Viernes 17 de abril
Sábado 18 de abril
Domingo 19 de abril
Lunes 20 de abril
Fecha 16
Jueves 23 de abril
Viernes 24 de abril
Sábado 25 de abril
Domingo 26 de abril
Lunes 27 de abril