Las dudas de Scaloni en la formación de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania

La Selección argentina se prepara para recibir a Mauritana en la Bombonera, en el primero de los amistosos correspondientes a la fechaFIFA de marzo. La Albiceleste completó dos entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi yLionel Scaloni comienza a perfilar el once que saltará al campo de juego en el Alberto J. Armando.
El entrenador de la Selección argentina tiene en mente poner la mayoría de los titulares en el encuentro ante Mauritania. Lionel Messi sería uno de ellos según lo que ubicó el DT albiceleste en el entrenamiento vespertino de este miércoles.
Las dudas de Scaloni pasan por ciertos sectores de la cancha. En el arco, Emiliano Martínez es una fija por lo que el DT podría darle lugar a algunos de los que pelean para sacar su boleto al Mundial. Musso es uno de ellos, pero también podría buscar darle rodaje a Gerónimo Rulli.
En la defensa, Nahuel Molina iría desde el arranque junto con el Cuti Romero. Como segundo marcador central aparecería Marcos Senesi en lugar del lesionado Lisandro Martínez (ausente en esta convocatoria) y del suspendido Nicolás Otamendi (se perderá la primera fecha de la Copa del Mundo por la tarjeta roja recibida ante Ecuador en Eliminatorias). En el lateral izquierdo, Scaloni rotó entre Acuña y Tagliafico de manera que aún no está definido quién será el marcador por ese sector. Gabriel Rojas no sería una opción de arranque.
En el mediocampo, Rodrigo De Paul arrastra una molestia que le impidió estar en el último encuentro del Inter Miami por la MLS y por ello no sería de la partida. El tridente en el medio saldría de memoria con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, a los que se sumaría Leandro Paredes.
Lionel Messi tendrá de partener a Julián Álvarez en ofensiva pero resta conocer quién ocupará el último lugar. Nicolás González y Thiago Almada son los que batallan para ir desde el arranque en el ataque de la Selección argentina en la Bombonera.
De esta manera, la posible formación de la Selección argentina ante Mauritania sería la siguiente: Dibu Martínez/ Rulli o Musso; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico o Acuña; Mac Allister, Paredes y Enzo Fernández; Messi, Julián Alvarez y Nico González o Thiago Almada.
Los amistosos que jugará la Selección argentina en la fecha FIFA de marzo
Argentina vs Mauritana - viernes 27 de marzo a las 20.15
Argentina vs Zambia - martes 31 de marzo a las 20.15