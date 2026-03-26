Las dudas de Scaloni en la formación de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania

seleccion argentina fifa La Selección argentina entrenó en el Predio Lionel Messi y Scaloni define el once inicial.

En la defensa, Nahuel Molina iría desde el arranque junto con el Cuti Romero. Como segundo marcador central aparecería Marcos Senesi en lugar del lesionado Lisandro Martínez (ausente en esta convocatoria) y del suspendido Nicolás Otamendi (se perderá la primera fecha de la Copa del Mundo por la tarjeta roja recibida ante Ecuador en Eliminatorias). En el lateral izquierdo, Scaloni rotó entre Acuña y Tagliafico de manera que aún no está definido quién será el marcador por ese sector. Gabriel Rojas no sería una opción de arranque.

En el mediocampo, Rodrigo De Paul arrastra una molestia que le impidió estar en el último encuentro del Inter Miami por la MLS y por ello no sería de la partida. El tridente en el medio saldría de memoria con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, a los que se sumaría Leandro Paredes.

argentina fifa Acuña es duda para estar en la formación inicial de la Selección argentina frente a Mauritania.

Lionel Messi tendrá de partener a Julián Álvarez en ofensiva pero resta conocer quién ocupará el último lugar. Nicolás González y Thiago Almada son los que batallan para ir desde el arranque en el ataque de la Selección argentina en la Bombonera.

De esta manera, la posible formación de la Selección argentina ante Mauritania sería la siguiente: Dibu Martínez/ Rulli o Musso; Molina, Romero, Senesi, Tagliafico o Acuña; Mac Allister, Paredes y Enzo Fernández; Messi, Julián Alvarez y Nico González o Thiago Almada.

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