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Cuánto ganará el campeón de la Copa Argentina 2026: la cifra que actualizó la AFA

El campeón de la Copa Argentina 2026 no solo se llevará el boleto a la Copa Libertadores 2027 sino que recaudará una importante suma de dinero

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Independiente Rivadavia es el campeón vigente de la Copa Argentina. 
Independiente Rivadavia es el campeón vigente de la Copa Argentina. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

La Copa Argentina 2026 está en marcha y ya tiene 19 equipos clasificados a los 16avos de final del torneo, entre ellos, al campeón vigente de la edición 2025, Independiente Rivadavia. Aquellos que se encuentran compitiendo por quedarse con el trofeo también tendrán lo oportunidad de recaudar una importante suma monetaria en caso de continuar avanzando de fase y lograr coronarse.

En el año 2025, Independiente Rivadavia recaudó alrededor de 250 mil dólares por coronarse campeón de la Copa Argentina. El premio por ser campeón luego de eliminar a Argentinos Juniors en la instancia definitoria fue de 150 millones de pesos argentinos. A ello se le sumó lo obtenido en las instancias anteriores donde dejó en el camino a River, Tigre, Platense, entre otros.

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La AFA aument&oacute; los montos de los premios para esta edici&oacute;n de la Copa Argentina.&nbsp;

La AFA aumentó los montos de los premios para esta edición de la Copa Argentina.

Este año, la suma será mayor. Además de la gloria eterna y el boleto a la Copa Libertadores 2027, el equipo se haga con el trofeo adquirirá un cheque mayor según los montos actualizados por la AFA.

Cuánto ganará el campeón de la Copa Argentina 2026: la cifra que actualizó la AFA

El Comité Ejecutivo de la AFA, en el Boletín N°6850, dio a conocer los premios según sus diferentes fases que se repartirán durante la actual edición que está disputándose de la Copa Argentina.

Por participación, los clubes de Primera División recibieron 12 millones de pesos, mientras que los del Ascenso obtuvieron 9 millones. El premio mayor este año será un cheque de $200 millones de pesos argentinos para el ganador del certamen (50 millones más que el año pasado).

A partir del avance en cada instancia, los equipos recibirán:

• 32avos. de Final: $18.200.000,00

• 16avos. de Final: $39.900.000,00

• Octavos de Final: $53.300.000,00

• Cuartos de Final: $66.600.000,00

• Semifinal: $106.500.000,00

• Final: $200.000.000,00

Es decir que, en cuanto a la recaudación total, el campeón de este 2026 en la Copa Argentina sumará 496 millones de pesos argentinos, si es de Primera División, y 493 millones de pesos argentinos si es de la órbita de Ascenso.

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