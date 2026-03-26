Cuánto ganará el campeón de la Copa Argentina 2026: la cifra que actualizó la AFA

El Comité Ejecutivo de la AFA, en el Boletín N°6850, dio a conocer los premios según sus diferentes fases que se repartirán durante la actual edición que está disputándose de la Copa Argentina.

Por participación, los clubes de Primera División recibieron 12 millones de pesos, mientras que los del Ascenso obtuvieron 9 millones. El premio mayor este año será un cheque de $200 millones de pesos argentinos para el ganador del certamen (50 millones más que el año pasado).

A partir del avance en cada instancia, los equipos recibirán:

• 32avos. de Final: $18.200.000,00

• 16avos. de Final: $39.900.000,00

• Octavos de Final: $53.300.000,00

• Cuartos de Final: $66.600.000,00

• Semifinal: $106.500.000,00

• Final: $200.000.000,00

Es decir que, en cuanto a la recaudación total, el campeón de este 2026 en la Copa Argentina sumará 496 millones de pesos argentinos, si es de Primera División, y 493 millones de pesos argentinos si es de la órbita de Ascenso.