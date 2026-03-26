Luego pasó al Nottingham Forest, donde logró el ascenso a la Premier League y se convirtió en una pieza clave por su intensidad y capacidad de marca. Más tarde fue transferido al Leeds United, con el que alcanzó las semifinales de la Copa de la UEFA, y posteriormente recaló en el Manchester City. Allí inició un proceso que lo llevó a ser capitán del equipo. Además, representó en 34 oportunidades a la Selección de Noruega.

Alf-Inge Haaland Alf-Inge, el padre de Erling Haaland.

En cuanto a Erling Haaland, la historia reciente es más que conocida: nació el 21 de julio de 2000 y ya rompió récords goleadores en las ligas más importantes del mundo. Al igual que su padre, surgió en el Bryne FK y luego pasó al Molde FK. Después dio el salto al Red Bull Salzburg, donde convirtió 29 goles en 27 partidos, y más adelante al Borussia Dortmund, donde se consolidó como una superestrella con 86 goles en 89 partidos.

Finalmente fichó con el Manchester City, donde ya ganó todos los títulos del fútbol inglés y también la UEFA Champions League en la temporada 2022/23. Con la Selección de Noruega, además, mantiene una cifra impactante: 55 goles en 48 partidos oficiales.

Pero no todo es fútbol en la vida de los Haaland.

Erling Haaland dona a Noruega un tesoro vikingo valuado en 134.000 dólares

Erling junto a su padre donaron el libro noruego más caro jamás vendido a su ciudad natal de Time, en el suroeste de Noruega. Se trata de un regalo histórico ya que es el único ejemplar que se conserva de la edición de 1594 y corresponde a las sagas reales vikingas del islandés Snorri Sturluson.

Erling Haaland - Libro Vikingo Erling Haaland donó un libro histórico a su ciudad.

Es una edición que fue traducida e impresa por primera vez en noruego en una época en la que no existían imprentas en Noruega. En diciembre había sido vendido por 1,3 millones de coronas noruegas lo que representan 134.000 dólares, convirtiéndose en el precio más alto jamás pagado por un libro noruego. En su interior se puede leer una recopilación abreviada de las sagas de Snorri que fueron traducidas por el comandante militar e historiador Mattis Størssøn.

Erling Haaland - Libro El libro fue adquirido por Erling Haaland por 134.000 dólares.

Erling y Alf-Inge Haaland decidieron comprarlo para donarlo al municipio de Time con el objetivo que se exhibiera al público con un claro mensaje para la comunidad: la importancia de leer en un mundo donde cada vez se le dedica menos tiempo.

En sintonía con ese reto es que el delantero del Manchester City declaró: "Quiero que el libro permanezca siempre abierto para que la gente pueda leer sobre quienes vienen de donde yo vengo, de Bryne y Jæren". Y agregó: "Es más fácil sentir la necesidad de leer cuando uno se reconoce en las personas y los lugares de los que se habla".

Erling Haaland Erling Haaland se muestra comprometido con su comunidad recordando sus raíces.

Erling Haaland promueve la lectura a través de un concurso

Es así que padre e hijo patrocinaron un concurso de lectura que comenzará con el curso escolar 2026/27 donde los alumnos de secundaria y bachirellato de Time tendrán que leer lo más que puedan y las clases ganadoras tendrán un premio sin precedentes: serán invitados al estadio Ullevåal para presenciar un partido de la Selección de Noruega.

Time - Noruega Erling Haaland lanzó un concurso que promueve la lectura en Time, Noruega.

Alf-Inge Haaland hizo hincapié en la necesidad de leer y valorar lo propio al expresar: "Las raíces son importantes. Nuestras raíces están aquí, en el municipio, y también tenemos raíces profundas que se encuentran en las historias de las sagas reales de Snorri. Esperamos que tanto el libro como el concurso traigan alegría y ayuden a forjar las raíces de las nuevas generaciones en Time".

Lo realizado por Erling y Alf-Inge dejan en evidencia que no todo en la vida es fútbol.