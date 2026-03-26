El Monumental vs La Bombonera: cómo quedarán tras las reformas históricas

Estadio Monumental El Estadio Monumental continuará con sus refacciones.

Otro de los objetivos es es mejorar la experiencia del hincha modernizando la infraestructura, protegiendo a los espectadores ante las inclemencias climáticas, mejorando la acústica, con palcos en el aire que estarán sostenidos por el techo, cinco bandejas, dos pantallas (una en cada cabecera) y un mirador al estilo del estadio del Tottenham.

estadio-monumental-techado-1 El Estadio Monumental se consolidará como el más grande de Latinoamérica.

Además, desde la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo explicaron que la planificación está dispuesta para avanzar en la obra a través de etapas, por lo que el Millo podrá continuar utilizando su estadio durante todo el proceso. De esta manera no tendrán que ceder la localía, una noticia que fue bien recibida por los hinchas de la institución.

estadio-monumental-techado-2 El Estadio Monumental tendrá capacidad para 101.000 espectadores.

La Bombonera será refaccionada al igual que el Monumental

Bajo la gestión de Juan Román Riquelme Boca Juniors ha puesto en marcha un ambicioso plan de remodelación para el Estadio Alberto J. Armando con el objetivo de elevar su capacidad actual de 57 mil a aproximadamente 67 mil espectadores. La piedra angular de este proyecto consiste en la construcción de una cuarta bandeja que sumará alrededor de seis mil nuevas plateas, complementada con la remoción de las butacas del sector K para que este espacio recupere su función original como tribuna popular y permita liberar una superficie clave para el aforo general.

La Bombonera La Bombonera también tendrá cambios.

La ambiciosa obra también contempla la instalación de nuevas estructuras en el sector lindero a las vías del tren, un avance que se encuentra actualmente sujeto a las aprobaciones técnicas de los organismos vinculados al transporte ferroviario. Más allá del incremento de público, el club busca transformar la experiencia del hincha mediante la creación de un moderno patio de comidas y la ampliación de los accesos y pasillos de la Platea L, sumando además importantes mejoras en el gimnasio para socios ubicado sobre la calle Brandsen.

La Bombonera (2) Se busca mayor aforo y una mejor experiencia para el hincha.

La fachada de la mítica Bombonera recibirá una renovación estética de gran impacto en su entrada principal de Brandsen 805, donde se instalará un nuevo frente vidriado junto a una pantalla LED de 30 metros de largo. El plan integral incluye a su vez trabajos de pavimentación, nueva iluminación y optimización de las áreas de estacionamiento para mayor comodidad de los asistentes.

La Bombonera La Bombonera es uno de los estadios emblemáticos que tiene la Argentina.

Como parte de una etapa posterior dentro de este "Master Plan", se prevé un movimiento estructural de alta complejidad que implicará el traslado del campo de juego algunos metros hacia el sector de las vías. Esta fase final permitirá la reducción de la Platea L para la reubicación de los bancos de suplentes y la construcción de un nuevo túnel de acceso para los equipos, consolidando así la modernización más profunda del estadio en las últimas décadas.

De esta manera, tanto River como Boca buscan estar a la vanguardia en cuanto a los estadios más modernos del fútbol mundial.