El invento que le sacará el trabajo a muchos jardineros: de qué se trata

Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que cambian el rumbo de la vida porque la hacen más fácil y rápida. Hace un tiempo surgió uno que transformó la forma en que se cuida el jardín, marcando un nuevo hito en la búsqueda de cortar el pasto, limpiar las hojas o incluso retirar la nieve.

nueca maquina de cortar pasto El equipo llamado Yarbo M fue diseñado para ocuparse de múltiples tareas en el jardín de tu casa.

Existe una larga lista de personalidades reconocidas por su ingenio y creatividad a la hora de inventar soluciones. En esta nota te contamos sobre un invento que surgió de la mano de un ingeniero especializado en robótica. Es un invento incuestionable debido a su impacto en el trabajo del jardinero, pero se trata de un dispositivo automatizado que realiza distintas labores del jardín con un único equipo.