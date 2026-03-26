El invento que le sacará el trabajo a muchos jardineros: de qué se trata

Para los amantes de la jardinería, sabrán que el cuidado del jardín consume mucho tiempo, de hecho las personas delegan el trabajo a algun jardinero. Sin embargo, como la tecnología revolucionó todo, creo una máquina que promete ateasorar el jardín de tu casa sin perder tiempo ni plata ysin duda es un invento increíble.
Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que cambian el rumbo de la vida porque la hacen más fácil y rápida. Hace un tiempo surgió uno que transformó la forma en que se cuida el jardín, marcando un nuevo hito en la búsqueda de cortar el pasto, limpiar las hojas o incluso retirar la nieve.
Existe una larga lista de personalidades reconocidas por su ingenio y creatividad a la hora de inventar soluciones. En esta nota te contamos sobre un invento que surgió de la mano de un ingeniero especializado en robótica. Es un invento incuestionable debido a su impacto en el trabajo del jardinero, pero se trata de un dispositivo automatizado que realiza distintas labores del jardín con un único equipo.
El invento que le sacará el trabajo a muchos jardineros
Este invento se trata de un robot de jardín llamado Yarbo M diseñado para ocuparse de múltiples tareas en los jardines comunes. Tiene una unidad motorizada que funciona como base para distintos accesorios, según la actividad que se necesite realizar en el jardín o en la entrada de la casa.
La compañia Yarbo se encargó de que el proyecto tenga un sistema de accesorios intercambiables, donde cada módulo cumple una función específica y se instala en la unidad principal según la temporada: cortacésped, quitanieve o recolector de hojas.
La maquinaria no solamente es un invento súper tecnológico, sino también la forma de utilizarlo. Pues sus funciones se manejan a través de una aplicación que debes descargar en tu celular. Desde ahí, el propietario puede dibujar el mapa del terreno, establecer los límites y marcar áreas específicas donde el robot tiene que trabajar. El proceso completo de tiempo suele demorar alrededor de media hora dependiendo la tarea que le ordenes.
Características de esta máquina
- Trabaja de forma autónoma, reconoce el entorno y esquiva obstáculos para completa su tarea correctamente y sin supervisión.
- Yarbo M tiene tres configuraciones: M10 (jardín moderado), M20 y M20i (cubren superficies más grandes).
- Tiene sensores y cámaras para detectar personas, mascotas, paredes o bordes de vereda.
- Base de carga inalámbrica de alta potencia con un tiempo de recarga que varía entre 30 y 80 minutos.
- Puede desplazarse por superficies irregulares. El robot está preparado para operar con temperaturas que van desde los -25 °C hasta los 45 °C.