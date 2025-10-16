Ceremonia íntima y emoción: parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo ya descansan en La Bombonera

Este miércoles, el plantel de Boca entrenó en la Bombonera por lo que, al enterarse de que más tarde se llevaría a cabo el acto de despedida de Russo, Leandro Paredes se contactó con el hijo de Miguel, Ignacio Russo, para encontrarse con toda la familia en Brandsen 805 y brindarles el pésame en persona. El mediocampista no había podido hacerlo antes por estar afectado a la concentración de la Selección argentina.

russo central Otra parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo serán repartidas en el Gigante de Arroyito de Rosario Central.

El resto de las cenizas de Miguel Ángel Russo serán repartidas, por pedido expreso del DT, en el Gigante de Arroyito de Rosario Central, en el Estadio Ciudad de Lanús, y -probablemente- en el Estadio UNO donde hace de local Estudiantes de La Plata. Todos clubes donde Miguelo fue parte importante de la historia.

Este sábado, Boca será local ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera y se espera el más sentido de los homenajes para el entrenador que le dio la última Copa Libertadores al club en 2007.