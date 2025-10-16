Inicio Ovación Fútbol Miguel Angel Russo
Ceremonia íntima y emoción: parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo ya descansan en La Bombonera

Cumpliendo el deseo del emblemático entrenador, parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo fueron repartidas en La Bombonera en una íntima ceremonia con sus familiares

Por UNO
Parte de los restos de Miguel Ángel Russo fueron repartidos en La Bombonera. 

Una semana transcurrió de la partida física de Miguel Ángel Russo. Su fallecimiento movilizó a todo el fútbol argentino y diversos homenajes se realizaron en distintas canchas, además de un minuto de silencio en la previa de cada partido de la fecha.

Miguel se despidió de este mundo siendo entrenador de Boca y uno de sus deseos antes de morir fue que parte de sus restos descansaran en La Bombonera. Este miércoles ese íntimo anhelo fue cumplido en una íntima ceremonia con sus familiares.

russo bombonera bandera
La foto que compartió Claudio Úbeda después de la muerte de Miguel Ángel Russo.

Parte de los restos de Miguel Ángel Russo descansan en la Bombonera

En el estadio Alberto J. Armando, familiares y amigos cercanos, junto a dirigentes del Xeneize y miembros del cuerpo técnico actual, repartieron las cenizas del emblemático entrenador en lo que fue una íntima y emotiva ceremonia llevada a cabo con sumo respeto.

Este miércoles, el plantel de Boca entrenó en la Bombonera por lo que, al enterarse de que más tarde se llevaría a cabo el acto de despedida de Russo, Leandro Paredes se contactó con el hijo de Miguel, Ignacio Russo, para encontrarse con toda la familia en Brandsen 805 y brindarles el pésame en persona. El mediocampista no había podido hacerlo antes por estar afectado a la concentración de la Selección argentina.

russo central
Otra parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo serán repartidas en el Gigante de Arroyito de Rosario Central.

El resto de las cenizas de Miguel Ángel Russo serán repartidas, por pedido expreso del DT, en el Gigante de Arroyito de Rosario Central, en el Estadio Ciudad de Lanús, y -probablemente- en el Estadio UNO donde hace de local Estudiantes de La Plata. Todos clubes donde Miguelo fue parte importante de la historia.

Este sábado, Boca será local ante Belgrano de Córdoba en la Bombonera y se espera el más sentido de los homenajes para el entrenador que le dio la última Copa Libertadores al club en 2007.

