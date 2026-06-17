Arruabarrena y Boca se hartaron del delantero que no juega ni mete goles

Al atacante le queda, como mínimo, un mes y medio de rehabilitación. Su entorno asegura que el Matador tiene las fuerzas intactas, no piensa en el retiro y su único plan es volver a vestir la camiseta Azul y Oro. Sin embargo, los planes de Arruabarrena van por un camino completamente opuesto.
Nadie de la dirigencia ni del cuerpo técnico se ha comunicado aún con Edinson Cavani para notificarle la decisión, pero el ciclo del uruguayo en Boca Juniors parece haber llegado a su fin de forma irreversible.
Edinson Cavani
El uruguayo no logró replicar en Boca lo realizado en otros clubes.
AP
Arruabarrena pasa la escoba: ¿quiénes se van de Boca?
El recambio que propone el Vasco no se limita a la delantera teniendo en cuenta que Cavani se irá de Boca y que Nicolás Orsini ya arregló su salida del club ya que el nuevo cuerpo técnico busca oxigenar varias líneas del equipo y hay nombres con salida confirmada, negociaciones en marcha y transferencias inminentes.
- Salidas confirmadas:
-
Nicolás Orsini: el delantero fue uno de los primeros en armar las valijas. Tras ser notificado de que no sería prioridad, rescindió su contrato de mutuo acuerdo y ya se encuentra con el pase en su poder como futbolista libre.
-
Ander Herrera: el mediocampista español finalizó su vínculo contractual con la institución. A través de sus redes sociales se despidió de la hinchada Xeneize cerrando su etapa en el fútbol argentino.
- En la rampa de salida y negociaciones:
- Lucas Janson: le aportó muy poco a Boca y todo parece indicar que continuará su carrera en Newell's Old Boys.
- Agustín Martegani: el volante no logró consolidarse y tiene la puerta de salida abierta para buscar un nuevo destino donde sumar rodaje.
- Carlos Palacios: el atacante chileno es pretendido activamente por el Colo Colo. Sin embargo, la directiva de Boca se mantiene firme: el jugador solo saldrá del club mediante una venta definitiva y no por un préstamo.