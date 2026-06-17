Arruabarrena y Boca se hartaron del delantero que no juega ni mete goles

Al atacante le queda, como mínimo, un mes y medio de rehabilitación. Su entorno asegura que el Matador tiene las fuerzas intactas, no piensa en el retiro y su único plan es volver a vestir la camiseta Azul y Oro. Sin embargo, los planes de Arruabarrena van por un camino completamente opuesto.

Nadie de la dirigencia ni del cuerpo técnico se ha comunicado aún con Edinson Cavani para notificarle la decisión, pero el ciclo del uruguayo en Boca Juniors parece haber llegado a su fin de forma irreversible.

Edinson Cavani El uruguayo no logró replicar en Boca lo realizado en otros clubes. AP

Arruabarrena pasa la escoba: ¿quiénes se van de Boca?

El recambio que propone el Vasco no se limita a la delantera teniendo en cuenta que Cavani se irá de Boca y que Nicolás Orsini ya arregló su salida del club ya que el nuevo cuerpo técnico busca oxigenar varias líneas del equipo y hay nombres con salida confirmada, negociaciones en marcha y transferencias inminentes.