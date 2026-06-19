Video: el malestar de Fernando Gago en plena conferencia de prensa de la U de Chile antes de ser operado

Fernando Gago fue internado y se realizó una serie de exámenes cardiovasculares: en la conferencia tras el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins ya evidenciaba molestias pic.twitter.com/xpmgOszFBF — Bolavip Chile (@Bolavipcl) June 19, 2026

El malestar de Fernando Gago en la conferencia de prensa de la Universidad de Chile

El club publicó la conferencia completa de Gago en sus redes sociales, donde se lo puede ver cansado pero de buen ánimo e incluso relajado al responder algunas preguntas. Sin embargo, en un momento de la rueda de prensa, el ex jugador de Boca y Vélez realizó un suspiro profundo, tomó agua y exhaló con fuerza.

El ex entrenador de Boca Gago se recupera en Chile.

El parte médico de Fernando Gago

A través de un comunicado oficial, la U dio a conocer el parte médico de su DT al decir: "Nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy". Además, el club aclaró que el ex mediocampista de Boca Juniors y Real Madrid "se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico".

La noticia sobre la salud de Fernando Gago generó repercusiones en su país. En el fútbol local, Pintita asumió la conducción de Boca Juniors a fines de 2024. En ese periodo, dirigió 31 encuentros, con un registro de dieciocho victorias, seis empates y siete derrotas.