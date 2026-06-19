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Un mal momento

Video: el malestar de Fernando Gago en plena conferencia de prensa de la U de Chile antes de ser operado

El DT de la Universidad de Chile, Fernando Gago, sufrió un malestar en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante O’Higgins por la liga de ese país. Después fue operado

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Fernando Gago fue operado en Chile.

Fernando Gago fue operado en Chile.

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago, sufrió un malestar en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 2 a 0 ante O’Higgins por la liga de ese país. El ex Boca fue intervenido quirúrgicamente de urgencia, según confirmó la institución chilena.

Fernando Gago fue internado de urgencia este sábado por la madrugada y posteriormente fue operado por problemas cardiovasculares. Tras conocerse el episodio médico, comenzó a viralizarse un video de una conferencia de prensa en la que se lo ve con signos de malestar físico.

Gago se recupera de un problema cardiovascular.

Gago se recupera de un problema cardiovascular.

El técnico había dirigido con normalidad el encuentro en el que su equipo venció a O’Higgins por la liga chilena. Sin embargo, tras el partido tuvo algunos malestares que derivaron en su internación inmediata.

El malestar de Fernando Gago en la conferencia de prensa de la Universidad de Chile

El club publicó la conferencia completa de Gago en sus redes sociales, donde se lo puede ver cansado pero de buen ánimo e incluso relajado al responder algunas preguntas. Sin embargo, en un momento de la rueda de prensa, el ex jugador de Boca y Vélez realizó un suspiro profundo, tomó agua y exhaló con fuerza.

El ex entrenador de Boca Gago se recupera en Chile.

El ex entrenador de Boca Gago se recupera en Chile.

El parte médico de Fernando Gago

A través de un comunicado oficial, la U dio a conocer el parte médico de su DT al decir: "Nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy". Además, el club aclaró que el ex mediocampista de Boca Juniors y Real Madrid "se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico".

La noticia sobre la salud de Fernando Gago generó repercusiones en su país. En el fútbol local, Pintita asumió la conducción de Boca Juniors a fines de 2024. En ese periodo, dirigió 31 encuentros, con un registro de dieciocho victorias, seis empates y siete derrotas.

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