Gran preocupación por Fernando Gago: fue operado de urgencia en Chile

Universidad de Chile dio un comunicado oficial sobre el ex jugador de Boca al decir: "Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", señaló la institución.

Además, la U de Chile llevó tranquilidad al asegurar que el entrenador "se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico".

gago-1 Gago es el entrenador de Universidad de Chile.

Fernando Gago fue intervenido quirúrgicamente en Chile

Según dijo la prensa chilena. Gago fue trasladado a un centro médico de Santiago durante la madrugada luego de presentar síntomas compatibles con un cuadro cardiovascular. Mientras que ESPN dijo que el ingreso se produjo después del encuentro, mientras que ADN aseguró que la internación ocurrió alrededor de las tres de la mañana.

Universidad de Chile ya confirmó que Gago no podrá estar presente en el próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile. En su lugar, el plantel será dirigido de manera interina por el también argentino Fabricio Coloccini, integrante de su cuerpo técnico y uno de sus colaboradores más cercanos.

Gago además dirigió a Aldosivi de Mar del Plata, Racing, Guadalajara y Necaxa de México.