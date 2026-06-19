Gran preocupación por Fernando Gago: fue operado de urgencia en Chile

Fernando Gago dio un susto en Chile. El ex entrenador de Boca fue operado de urgencia en el vecino país porque tiene problemas cardiovasculares. Informaron que el DT de 40 años está en buenas condiciones.
El ex DT de Boca Fernando Gago generó preocupación, ya que fue operado de urgencia. El ex jugador xeneize dirige a la Universidad de Chile
Fernando Gago dio un susto en Chile. El ex entrenador de Boca fue operado de urgencia en el vecino país porque tiene problemas cardiovasculares. Informaron que el DT de 40 años está en buenas condiciones.
"El estratega debió ser trasladado a un centro asistencial. Acusaba signos de problemas cardiovasculares. El entrenador fue operado y está bajo observación médica. De hecho, tuvo que ausentarse de los trabajos estudiantiles programados para esta jornada", dijo el medio La Tercera con relación actual entrenador de Universidad de Chile.
El problema de salud del DT argentino se produjo pocas horas después de la victoria por 2 a 0 de Universidad de Chile ante O'Higgins, en un encuentro correspondiente al torneo local.
Universidad de Chile dio un comunicado oficial sobre el ex jugador de Boca al decir: "Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", señaló la institución.
Además, la U de Chile llevó tranquilidad al asegurar que el entrenador "se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico".
Según dijo la prensa chilena. Gago fue trasladado a un centro médico de Santiago durante la madrugada luego de presentar síntomas compatibles con un cuadro cardiovascular. Mientras que ESPN dijo que el ingreso se produjo después del encuentro, mientras que ADN aseguró que la internación ocurrió alrededor de las tres de la mañana.
Universidad de Chile ya confirmó que Gago no podrá estar presente en el próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile. En su lugar, el plantel será dirigido de manera interina por el también argentino Fabricio Coloccini, integrante de su cuerpo técnico y uno de sus colaboradores más cercanos.
Gago además dirigió a Aldosivi de Mar del Plata, Racing, Guadalajara y Necaxa de México.