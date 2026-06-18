Boca inició el ciclo del Vasco Arruabarrena con decisiones fuertes en la conformación del plantel

El cuerpo técnico de Boca

DT: Rodolfo Arruabarrena

AC: Diego Markic

AC:Juan Gobet

AM: Amr Moktar

PF: Gustavo Roberti.

PF2: Cristian Aquino

EA: Cristian Muñoz

Aquino y Muñoz ya estaban trabajando en el club.

Ander Herrera y Cavani se van de Boca

Más allá del movimiento en cancha en Boca Predio, el foco de atención está concentrado en un mercado de pases luego que Arruabarrena les comunicó a Ander Herrera (pasó a despedirse) y Edison Cavani que no serán tenidos en cuenta y desde el club decidieron rescindir ambos contratos.

Embed Ander Herrera pasó a despedirse de sus compañeros.



“Boca siempre me va a tener para lo que necesite” pic.twitter.com/QlgPa8d6GF — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) June 18, 2026

"Cada cuerpo técnico tiene prioridades. Lo que dejé claro al club es que en ningún caso iban a tener problemas conmigo. Román debe tener mucho trabajo presidiendo al club más grande del mundo, ya tendremos tiempo de darnos un abrazo y charlar. Boca deja de tener a un jugador pero tendrá a un hincha por el resto de mi vida" (Ander Herrera). "Cada cuerpo técnico tiene prioridades. Lo que dejé claro al club es que en ningún caso iban a tener problemas conmigo. Román debe tener mucho trabajo presidiendo al club más grande del mundo, ya tendremos tiempo de darnos un abrazo y charlar. Boca deja de tener a un jugador pero tendrá a un hincha por el resto de mi vida" (Ander Herrera).

Villa y Romaña, dos posibles refuerzos

Ante este escenario, el Consejo de Fútbol activó opciones de reemplazo y posó su interés en un futbolista con pasado en la institución: Sebastián Villa. La dirigencia ya estableció los primeros contactos formales para evaluar las condiciones de un posible retorno del extremo.

En paralelo, Boca formalizó una oferta económica de 3 millones de dólares para incorporar al defensor central de San Lorenzo, Jhohan Romaña, dentro de un plan de búsqueda general que también incluye prioridades para sumar un arquero, un lateral por derecha, un volante creativo y otra referencia de área.

Arruabarrena metió mano en el plantel de Boca

En lo que respecta al rearmado interno del grupo, Arruabarrena promoverá de manera definitiva a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores para que entrenen de forma permanente con Primera.

Por otra parte, Arruabarrena les comunicó a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson que no serán tenidos en cuenta para lo que resta de la temporada, se entrenarán aparte y deberán buscar una salida en este mercado de pases.

La decisión marcó uno de los primeros movimientos importantes del nuevo entrenador, que comenzó a delinear el plantel con el que afrontará los desafíos del segundo semestre.