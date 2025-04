Lavezzi contó la gran frase que le dejó Maradona al no convocarlo para el Mundial 2010

Qué le dijo Maradona a Lavezzi tras dejarlo afuera del Mundial 2010

"Tenía una muy buena relación con Diego. Siempre hacía que algún amigo me llamara para preguntarme si podía hablar conmigo. Yo siempre decía que sí. Y él me decía: ‘Me duele haberte dejado afuera’. Le respondí: 'Diego, sos el entrenador, no te preocupes, yo sigo siendo argentino igual'. Hablé mucho con él, me dio muchos consejos que me guardo para mí. Tenían que ver más con lo humano, y me hicieron mucho bien en ciertos momentos", dijo el ex delantero de San Lorenzo que tiene 39 años.

Maradona Jonás Gutiérrez.jpg

Luego el ex atacante fue subcampeón mundial en Brasil 2014, con Alejandro Sabella como DT albiceleste.

Lavezzi, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, dijo: "Jugar con la Selección es el mayor orgullo. La conexión más grande es que Nápoles y Argentina se parecen mucho en cómo se vive".

La relación de Lavezzi con Messi

"Es una persona humilde, buena y sencilla. Más allá del jugador que es, hay que decirlo. Es un amigo", cerró el ex PSG de Francia al hablar de su relación con Messi.