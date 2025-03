La foto del lesionado Messi que causó revuelo en las redes sociales

La foto que publicó Messi

El elenco nacional ya piensa en el partido ante la Verdeamarelha del próximo martes. donde espera logar el pasaje al Mundial 2026, el ocho veces ganador del Balón de Oro subió una foto con su familia que motivó a hinchas de Newell's.

Messi-familia.jpg

En la imagen que el astro rosarino posteó en Instagram junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos se destacó la aparición de Mateo con la camiseta suplente de Newell's en la temporada 2024.

Es que los hinchas del Rojinegro se ilusionan de poder ver a su hijo pródigo jugar con el manto del club de sus amores.

¿Messi se enojó con Chiqui Tapia?

Se habría conocido la razón por la que Lionel Messi no formó parte de esta lista y de ser así sería un nuevo escándalo en puerta del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El que reveló la verdadera razón por la que Messi no vino con el equipo argentino a jugar contra Uruguay y Brasil fue Ricardo Caruso Lombardi en el programa TN Deportivo: "Messi no vino porque se peleo con "Chiqui" Tapia por el precio de las entradas ante Brasil y no queria quedar pegado".

La Pulga no jugó la doble fecha de Eliminatorias por una molestia muscular que sufrió el domingo 16 de marzo ante Atlanta en un partido por la MLS. Pero el ex entrenador no tiene dudas de que es una excusa para no revelar su verdadero enojo con el presidente de la AFA.