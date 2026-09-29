El comunicado de la familia de Daniel Osvaldo por su estado de salud: "Está bien y lúcido"

La familia de Daniel Osvaldo emitió un comunicado este martes en las redes sociales refiriéndose al estado de salud del ex futbolista de Boca Juniors, que permanece internado. Salió al cruce de algunas informaciones que circularon estos días.
La familia de Daniel Osvaldo publicó un comunicado en las redes sociales hablando del estado de salud del ex futbolista de Boca
La familia de Daniel Osvaldo emitió un comunicado este martes en las redes sociales refiriéndose al estado de salud del ex futbolista de Boca Juniors, que permanece internado. Salió al cruce de algunas informaciones que circularon estos días.
“Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural", se puede leer en el escrito publicado en Instagram sobre lo que sufre Daniel Osvaldo, el ex jugador de la selección italiana.
"No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito, tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias, ni que alquile, en fin, entre otras falsedades sin chequear que circularon", dijeron los familiares del ex jugador del Inter y la Juventus de Italia.
"Hacemos este comunicado por decisión de Dani. Queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia", dijeron los allegados a Osvaldo.
Respecto a la evolución de su salud, la familia dijo: "Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que, mal o bien, lo que popularmente se conoce como líquido en el pulmón".
Además detallaron que fue sometido a una cirugía para limpiar la zona y que esperan los resultados de los cultivos. Al respecto, dijeron: "Nos explicaron que llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta".
Por último en el escrito pidieron "prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre que del otro lado hay seres queridos sufriendo".