El comunicado de la familia de Daniel Osvaldo por su estado de salud: "Está bien y lúcido"

"Hacemos este comunicado por decisión de Dani. Queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia", dijeron los allegados a Osvaldo.

Respecto a la evolución de su salud, la familia dijo: "Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que, mal o bien, lo que popularmente se conoce como líquido en el pulmón".

Además detallaron que fue sometido a una cirugía para limpiar la zona y que esperan los resultados de los cultivos. Al respecto, dijeron: "Nos explicaron que llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta".

Por último en el escrito pidieron "prudencia y empatía al difundir o replicar información, pensando siempre que del otro lado hay seres queridos sufriendo".