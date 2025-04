Ángel Arancibia listo para su pelea de boxeo profesional en Lavalle: "pelear acá me da un plus extra"

Ángel nació en Lavalle, tiene 21 años y vive en Paramillo, distrito de la zona sur de Lavalle. Completó sus estudios secundarios en la escuela César Milstein y es pupilo de federico Guiñazú en el club 3 de Mayo.

Una gran velada de boxeo profesional e internacional en Lavalle

El cinturón sudcontinental que busca el Diablito no será el único de la velada lavallina. También estará en disputa el Sudamericano femenino, con la puntana Yoselin la Guerrera Poma (8-0-0, 1 KO) frente a la experimentada Vanesa la Negra Taborda (11-17-3, 1 KO), en un duelo que pondrá cara a cara, respectivamente, a la número 2 con la número 4 del ranking argentino supermosca.

A la distancia de 10 rounds y con 43 KO entre ambos contendientes, se erige también como una de las peleas destacadas de la cartelera el enfrentamiento internacional entre el venezolano Yerni el Mostrico Betancourt (25-2-0, 20 KO) y el trasandino José Luis Pancora Velásquez (33-11-3, 23 KO).

La seguridad de Ángel Arancibia por pelear "en casa"

Consultado el Diablito Arancibia si le pesaba sobre la oportunidad de pelear por el título Sudamericano de local y ante su gente, y el pupilo de Federico Guiñazú fue contundente: "la verdad que pelear acá en casa me da un plus extra, porque sé que la gente de Lavalle se merece un buen espectáculo, y estoy seguro de que mi rival viene preparado para una guerra. Nosotros nos estamos entrenando de la mejor manera para darle ese espectáculo que merece el pueblo".

Luego agregó: "pelear acá me da otro aire, no me siento presionado de ninguna manera. Al contrario, me siento más protegido, porque este pueblo me da mucho apoyo siempre y eso me hacer estar más seguro".

Sobre la preparación para esta chance, la segunda por el título Sudamericano, anticipó: "En la primera ocación que se me presentó por el Sudmericano, lamentablemente no llegué con la experiencia necesaria. Tenía pocas peleas, me faltaba madurar, como dicen los técnicos, así que hoy en día me siento diferente. Mi cabeza está y creo que esta vez no se me va a escapar", dijo el lavallino, parea agregar: Estoy conforme con la preparación que hemos hecho y espero que el título se quedé acá".

La actividad del sábado en el Polideportivo de Lavalle

La actividad en el Polideportivo Municipal de Lavalle iniciará el sábado a las 18 con combates amateur, para dar paso luego a las complementarias profesionales con púgiles de distintos puntos de Cuyo. Con este tipo de iniciativas, el Municipio de Lavalle apuesta a fortalecer el deporte con acciones que impulsan a los más jóvenes a sumarse a la práctica de distintas disciplinas.

Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir en el sitio online EntradaWeb, en el link https://bit.ly/4lCWhGJ, y en la boletería del Polideportivo de Lavalle se podrán comprar el día del evento. Los tickets tienen un valor de $10.000 la general, $15.000 en el sector de plateas, y $35.000 el Ring Side.