"No lo estoy disfrutando": Max Verstappen analiza su retiro de la Fórmula 1

"Puedo aceptar fácilmente estar en el puesto 7 u 8 donde estoy. Porque también sé que no puedes dominar, ser primero o segundo o lo que sea, luchando por un podio cada vez. Soy muy realista en eso y ya he estado allí antes. No solo he estado ganando en la F1", continuó su análisis sobre su presente lejos del primer puesto.

En diálogo con BBC Radio 5 Live volvió a cargar con el nuevo reglamento: "Es realmente anti-conducción. Entonces, llega un punto, sí, simplemente no es lo que quiero hacer". Además, agregó: "Por supuesto que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en que tienes que competir".

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"Se puede adelantar pero luego te quedas sin batería en la siguiente recta"



"En la recta he dicho 'Vale, hasta luego, lo intentaré dentro de 3 vueltas cuando tenga batería' "#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/tehX5iAm9v — Nachez (@Nachez98) March 29, 2026

En la recta principal Verstappen fue superado por Pierre Gasly, de Alpine, y es por eso que el tetracampeón deslizó: "Aquí puedes adelantar, pero luego te quedas sin batería para la siguiente recta. Así que intenté una vez, solo para echar un vistazo, pero claro, Pierre me volvió a adelantar inmediatamente en la recta principal y creo que esa fue básicamente la tónica del día. Puedes adelantar, pero luego te vuelven a adelantar. Eso fue todo".

"La Fórmula 1 no es divertida para mí en este momento. Y no seré el único que piense así", manifestó el neerlandés mientras que agregó: "Si estás fuera de casa 22 carreras, tiene que ser por algo que te guste en tu vida, y eso es algo que se aplica a todos los deportistas".

Ahora la Fórmula 1 sufrirá un parate por la cancelación por la guerra en Oriente Medio de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, por lo que el piloto expresó que se tomara un periodo de reflexión sobre su futuro: "Las próximas semanas, los próximos meses".

max verstappen número Max Verstappen tiene cuatro títulos mundiales, pero la temporada 2026 no está siendo buena.

Max Verstappen tiene cuatro Campeonatos Mundiales de la F1