"No lo estoy disfrutando": Max Verstappen analiza su retiro de la Fórmula 1

Max Verstappen no está pasando su mejor momento en la Fórmula 1 ya que con su monoplaza de Red Bull no logró ubicarse en las primeras posiciones en el GP de Japón y tuvo que conformarse con sumar apenas 4 puntos. En total acumula 12 porque quedó sexto puesto en Australia (8 unidades) y no terminó la carrera en China.
Frente a esto, el piloto neerlandés manifestó su desazón por los malos rendimientos y, en su autocrítica, también dejó entrever que analizará su futuro en la Máxima.
Max Verstappen analiza su retiro de la Fórmula 1
El piloto de 28 años ha expresado en varias ocasiones que no está cómodo con el nuevo reglamento de la F1 y lo critica cada vez que está frente a un micrófono: "No estaba disfrutando de toda la Fórmula tras los cambios en las reglas de los motores esta temporada".
"Puedo aceptar fácilmente estar en el puesto 7 u 8 donde estoy. Porque también sé que no puedes dominar, ser primero o segundo o lo que sea, luchando por un podio cada vez. Soy muy realista en eso y ya he estado allí antes. No solo he estado ganando en la F1", continuó su análisis sobre su presente lejos del primer puesto.
En diálogo con BBC Radio 5 Live volvió a cargar con el nuevo reglamento: "Es realmente anti-conducción. Entonces, llega un punto, sí, simplemente no es lo que quiero hacer". Además, agregó: "Por supuesto que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en que tienes que competir".
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Max Verstappen:
"Se puede adelantar pero luego te quedas sin batería en la siguiente recta"
En la recta principal Verstappen fue superado por Pierre Gasly, de Alpine, y es por eso que el tetracampeón deslizó: "Aquí puedes adelantar, pero luego te quedas sin batería para la siguiente recta. Así que intenté una vez, solo para echar un vistazo, pero claro, Pierre me volvió a adelantar inmediatamente en la recta principal y creo que esa fue básicamente la tónica del día. Puedes adelantar, pero luego te vuelven a adelantar. Eso fue todo".
"La Fórmula 1 no es divertida para mí en este momento. Y no seré el único que piense así", manifestó el neerlandés mientras que agregó: "Si estás fuera de casa 22 carreras, tiene que ser por algo que te guste en tu vida, y eso es algo que se aplica a todos los deportistas".
Ahora la Fórmula 1 sufrirá un parate por la cancelación por la guerra en Oriente Medio de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, por lo que el piloto expresó que se tomara un periodo de reflexión sobre su futuro: "Las próximas semanas, los próximos meses".
Max Verstappen tiene cuatro Campeonatos Mundiales de la F1
2021: Su primer título, decidido en la mítica última vuelta de Abu Dhabi contra Lewis Hamilton.
2022: Temporada de dominio absoluto donde batió el récord de victorias en un solo año (15).
2023: Considerada la temporada más dominante de la historia: 19 victorias en 22 carreras.
2024: Su cuarto título consecutivo, consolidándose como uno de los grandes de la historia.