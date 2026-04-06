Las entradas para ver a Colapinto en Argentina: cuánto cuestan y cómo comprarlas

La preventa exclusiva comenzó este lunes a las 16, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés utilizando la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Y la venta general se habilitará a partir del 7 de abril a las 16, con todos los medios de pago disponibles, aunque se mantendrá el beneficio de financiación para quienes utilicen la misma tarjeta.

Las entradas no incluyen el costo de servicio, pero sí contemplan el acceso al Fan Zone y a los espacios gastronómicos del evento.

Este espectáculo tendrá a Colapinto como figura central y está pensado para acercar el automovilismo de elite al público argentino.

auto-colapinto-formula1 Colapinto manejará el legendario Lotus E20 de la temporada 2012 en Buenos Aires.

Los precios de las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires:

Motorola Grandstand Dorrego $180.000

Latin Securities Grandstand Libertador $180.000

Mercadolibre Grandstand Monumento $180.000

YPF Energía Argentina $80.000

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1

Los fanáticos de Franco Colapinto tendrán que esperar a que comience mayo porque el piloto argentino volverá a subirse a su monoplaza de Alpine para el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.

Luego de la competencia que se realizará en Estados Unidos, Colapinto correrá en Canadá (entre el 22 y el 24 de mayo) y en Mónaco (entre el 5 y el 7 de junio).