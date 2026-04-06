Las entradas para ver a Colapinto en Argentina: cuánto cuestan y cómo comprarlas

Se conocieron los precios de las entradas para la exhibición que realizará Franco Colapinto con un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires, que tendrá lugar el próximo 26 de abril en Palermo.
Salieron a la venta las entradas para la exhibición que realizará Franco Colapinto con un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires
Se conocieron los precios de las entradas para la exhibición que realizará Franco Colapinto con un auto de Fórmula 1 en Buenos Aires, que tendrá lugar el próximo 26 de abril en Palermo.
La presentación de Colapinto, de 22 años, promete llevar el espíritu de la Fórmula 1 a las calles de la Ciudad.
Las ubicaciones estarán divididas en distintos sectores con valores diferenciados. Las tribunas Motorola (Dorrego), Latin Securities (Libertador) y Mercado Libre (Monumento) tendrán un precio de $180.000, mientras que la tribuna YPF costará $80.000. Esta última será de pie, mientras que el resto de las ubicaciones serán sin numerar.
La preventa exclusiva comenzó este lunes a las 16, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés utilizando la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Y la venta general se habilitará a partir del 7 de abril a las 16, con todos los medios de pago disponibles, aunque se mantendrá el beneficio de financiación para quienes utilicen la misma tarjeta.
Las entradas no incluyen el costo de servicio, pero sí contemplan el acceso al Fan Zone y a los espacios gastronómicos del evento.
Este espectáculo tendrá a Colapinto como figura central y está pensado para acercar el automovilismo de elite al público argentino.
Los fanáticos de Franco Colapinto tendrán que esperar a que comience mayo porque el piloto argentino volverá a subirse a su monoplaza de Alpine para el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.
Luego de la competencia que se realizará en Estados Unidos, Colapinto correrá en Canadá (entre el 22 y el 24 de mayo) y en Mónaco (entre el 5 y el 7 de junio).