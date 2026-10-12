La drástica decisión que tomó Alpine con el auto de Colapinto tras el GP de Singapur

"La fiabilidad fue uno de nuestros puntos fuertes esta temporada y es importante que volvamos a tenerla bajo control para asegurarnos de contar con dos coches en la lucha y compitiendo por los puntos", dijo Steve Nielsen, director deportivo del equipo.

"Necesitamos seguir mejorando el rendimiento del auto para los dos pilotos, algo que vamos a hacer porque tenemos más piezas nuevas en camino, sino que también tenemos que entender qué provocó que tuviéramos que detener el auto dos veces en pista este fin de semana", añadió.

Colapinto se mostró decepcionado tras el GP de Singapur.

"Mirar únicamente la tabla de posiciones no da una lectura particularmente buena, pero lo que nos hace sentir optimistas a mí y al equipo es que hemos mostrado un buen ritmo y el auto generalmente funciona bien en la mayoría de las pistas", expresó.

Alpine acumuló su tercer Gran Premio consecutivo sin sumar puntos y quedó a 32 unidades de Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores.

Lo que viene para Colapinto en la Fórnula 1

Colapinto correrá del 23 al 25 de octubre en el GP de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin. Será el comienzo de una nueva seguidilla de tres fines de semana consecutivos de competencia, que continuará en México y Brasil.