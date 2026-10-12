La drástica decisión que tomó Alpine con el auto de Colapinto tras el GP de Singapur

La escudería Alpine tomó una drástica decisión este lunes con el auto de Franco Colapinto, quien abandonó este domingo en la vuelta 31 del GP de Singapur de Fórmula 1. El monoplaza del piloto argentino de 23 años tuvo problemas mecánicos.
La escudería Alpine tomó una decisión con el auto que utilizó Franco Colapinto en el GP de Singapur de Fórmula 1
La escudería Alpine tomó una drástica decisión este lunes con el auto de Franco Colapinto, quien abandonó este domingo en la vuelta 31 del GP de Singapur de Fórmula 1. El monoplaza del piloto argentino de 23 años tuvo problemas mecánicos.
Franco Colapinto debió abandonar tanto en la carrera Sprint como en la competencia principal por problemas en su monoplaza.
Debido a los problemas que tuvo el auto, la escudería confirmó que investigará qué fue lo que ocurrió y señaló que habrá un importante paquete de mejoras de cara al GP de los Estados Unidos, que se correrá dentro de dos semanas.
"La fiabilidad fue uno de nuestros puntos fuertes esta temporada y es importante que volvamos a tenerla bajo control para asegurarnos de contar con dos coches en la lucha y compitiendo por los puntos", dijo Steve Nielsen, director deportivo del equipo.
"Necesitamos seguir mejorando el rendimiento del auto para los dos pilotos, algo que vamos a hacer porque tenemos más piezas nuevas en camino, sino que también tenemos que entender qué provocó que tuviéramos que detener el auto dos veces en pista este fin de semana", añadió.
"Mirar únicamente la tabla de posiciones no da una lectura particularmente buena, pero lo que nos hace sentir optimistas a mí y al equipo es que hemos mostrado un buen ritmo y el auto generalmente funciona bien en la mayoría de las pistas", expresó.
Alpine acumuló su tercer Gran Premio consecutivo sin sumar puntos y quedó a 32 unidades de Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores.
Colapinto correrá del 23 al 25 de octubre en el GP de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, en Austin. Será el comienzo de una nueva seguidilla de tres fines de semana consecutivos de competencia, que continuará en México y Brasil.