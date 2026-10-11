Revelan el insólito motivo por el que Franco Colapinto abandonó el GP de Singapur

Según explicaron desde el equipo, el retiro se debió a un "posible problema de transmisión", aunque asegurarán que investigarán "a fondo la causa".

Alpine comunicó que todo sucedió por un problema de transmisión.

El golpe resultó doblemente doloroso para el representante de nuestro país, considerando que un día antes ya había sufrido un percance técnico similar en la prueba Sprint. De esta manera, Colapinto cierra así un fin de semana verdaderamente negro en el continente asiático.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en el GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 siempre da revancha y Colapinto tratará de volver a sumar en la próxima fecha de la categoría, que se disputará entre el 23 y el 25 de octubre.

Viernes 23 de octubre:

Entrenamientos libres 1: 14:30hs

Entrenamientos libres 2: 18:00hs

Sábado 24 de octubre:

Entrenamientos libres 3: 14:30hs

Clasificación: 18:00hs

Domingo 25 de octubre:

Carrera: 17:00hs.

Será la tercera vez que el número 43 correrá en este circuito: fue 10° en 2024 con Williams y 17° en 2025. El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.