Revelan el insólito motivo por el que Franco Colapinto abandonó el GP de Singapur

Franco Colapinto debió abandonar el Gran Premio de Singapur tras sufrir una falla crítica en su monoplaza, dejando un amargo sabor de boca en la calurosa noche del trazado de Marina Bay.
Un comunicado oficial de la escudería Alpine reveló el insólito motivo por el que el argentino tuvo que retirarse de la carrera. Todos los detalles, en la nota
Franco Colapinto debió abandonar el Gran Premio de Singapur tras sufrir una falla crítica en su monoplaza, dejando un amargo sabor de boca en la calurosa noche del trazado de Marina Bay.
El piloto bonaerense venía completando un trabajo sumamente exigente en una de las pistas más complejas y físicas de todo el calendario de la Fórmula 1. Sin embargo, a la altura de la vuelta 31, las alarmas se encendieron de manera drástica en el box cuando el vehículo comenzó a perder rendimiento de forma abrupta.
Tras el infortunado episodio que derivó en la interrupción de su carrera, los ingenieros de la escudería analizaron minuciosamente la telemetría del monoplaza para dar con el origen del problema. Y la causa principal sorprendió a propios y extraños.
Según explicaron desde el equipo, el retiro se debió a un "posible problema de transmisión", aunque asegurarán que investigarán "a fondo la causa".
El golpe resultó doblemente doloroso para el representante de nuestro país, considerando que un día antes ya había sufrido un percance técnico similar en la prueba Sprint. De esta manera, Colapinto cierra así un fin de semana verdaderamente negro en el continente asiático.
La Fórmula 1 siempre da revancha y Colapinto tratará de volver a sumar en la próxima fecha de la categoría, que se disputará entre el 23 y el 25 de octubre.
Viernes 23 de octubre:
Sábado 24 de octubre:
Domingo 25 de octubre:
Será la tercera vez que el número 43 correrá en este circuito: fue 10° en 2024 con Williams y 17° en 2025. El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.