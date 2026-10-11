La decepción de Colapinto tras su abandono en el GP de Singapur: "Espero revertir este momento malo"

"Tengo que hacer un reset ahora y volver a empezar porque fueron fines de semana muy duros", agregó el piloto al hacer una dura autocrítica sobre su presente.

La dura autocrítica de Colapinto por los problemas que tiene el Alpine

"Fue el peor triple header de mi carrera", dijo en relación al período de tres competencias consecutivas en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur.

La categoría afrontará ahora su gira por el continente americano, con citas confirmadas en Estados Unidos, México y Brasil.

En sus redes sociales, Alpine explicó el motivo y aseguró que evaluarán las causas: "Franco se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión".

"Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar", agregó la escudería en el posteo.

Verstappen se impuso en el GP de Singapur de Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en la carrera, mientras que el podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto, que venía de una mala clasificación, largó en el decimoquinto lugar y con el pasar de las vueltas pudo superar al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) para colocarse decimocuarto. Luego abandonó por problemas mecánicos de su monoplaza.

Fue un fin de semana para el olvido para el piloto nacido en Pilar hace 23 años.