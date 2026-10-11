La decepción de Colapinto tras su abandono en el GP de Singapur: "Espero revertir este momento malo"

Franco Colapinto se mostró decepciondo tras su abandono de este domingo en el GP de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años volvió a criticar el funcionamiento de su Alpine, que tantos dolores de cabeza le dio en las últimas carreras.
Franco Colapinto se mostró muy triste tras su abandono en el GP de Singapur de Fórmula 1
Franco Colapinto se mostró decepciondo tras su abandono de este domingo en el GP de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años volvió a criticar el funcionamiento de su Alpine, que tantos dolores de cabeza le dio en las últimas carreras.
"Espero revertir este momento malo que estamos pasando. Va a ser duro, pero hay muchas oportunidades", le dijo Colapinto a ESPN.
Colapinto analizó la situación y dijo: "Problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito. Hay que entender qué pasó, una pena tener dos problemas en dos carreras”.
"Tengo que hacer un reset ahora y volver a empezar porque fueron fines de semana muy duros", agregó el piloto al hacer una dura autocrítica sobre su presente.
"Fue el peor triple header de mi carrera", dijo en relación al período de tres competencias consecutivas en Azerbaiyán, Bahréin y Singapur.
La categoría afrontará ahora su gira por el continente americano, con citas confirmadas en Estados Unidos, México y Brasil.
En sus redes sociales, Alpine explicó el motivo y aseguró que evaluarán las causas: "Franco se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión".
"Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar", agregó la escudería en el posteo.
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en la carrera, mientras que el podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
Colapinto, que venía de una mala clasificación, largó en el decimoquinto lugar y con el pasar de las vueltas pudo superar al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) para colocarse decimocuarto. Luego abandonó por problemas mecánicos de su monoplaza.
Fue un fin de semana para el olvido para el piloto nacido en Pilar hace 23 años.