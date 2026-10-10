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Luego de su abandono en el sprint, Colapinto se quedó en la Q2 del GP de Singapur: largará 15

Franco Colapinto, que abandonó el sprint por fallas mecánicas, se quedó en la Q2. Este domingo largará en el 16° lugar de la parrilla

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Franco Colapinto largará 15° en la carrera de este domingo.

Franco Colapinto largará 15° en la carrera de este domingo.

Luego del abandono en la carrera sprint, Franco Colapinto dijo presente en la Qualy del Gran Premio de Singapur. Con un tiempo de 1:33.261, finalizó 9° y se superó el primer corte. Quedaron afuera Fernando Alonso, Alex Albin, Lance Stroll, Checo Pérez, Valtteri Bottas e Isack Hadjar.

En la Q2 el piloto de Alpine no tuvo su mejor desempeño. Tras dos malos giros marcó 1:33.787 y se ubicó en el 16° lugar. pese a esto, saldrá 15° ya que George Russell (que pasó a Q3) tiene una sanción que lo hará comenzar en el fondo de la grilla.

Franco Colapinto se quedó en la Q2.

Franco Colapinto se quedó en la Q2.

en este segundo corte los eliminados fueron: Franco Colapinto de Alpine (16°), Gabriel Bortoleto de Audi (15°), Carlos Sainz de Williams (14°), Esteban Ocon de Haas (13°), Ollie Bearman de Haas (12°) y Nico Hülkenberg de Audi (11°) son los seis eliminados de la tanda.

Colapinto tuvo que abandonar en el sprint

El inicio de la carrera sprint de Singapur fue caótico. Luego de la lluvia que demoró la largada por media hora, Franco Colapinto ni siquiera pudo completar una vuelta de velocidad en Marina Bay tras quedar parado por un fallo eléctrico repentino en su Alpine A526. Verstappen fue el más rápido de todos.

Luego de largar en el puesto 11 y pelear posición con Pierre Gasly, el auto del bonaerense dijo basta. Sin posibilidad de reseteo ni comunicación con el box, el joven de 23 años debió bajarse amargamente, perdiendo un rodaje clave en la 17ª fecha de la Fórmula 1.

"Una lástima, un problema del auto, ajeno a nosotros, veremos qué es. Era una buena oportunidad, ahora a arreglarlo y volver en la Qualy", lamentó Colapinto, remarcando lo negativo de no haber sumado giros de cara al domingo.

FUENTE: colapinto

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