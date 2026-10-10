Luego de su abandono en el sprint, Colapinto se quedó en la Q2 del GP de Singapur: largará 15

Colapinto tuvo que abandonar en el sprint

El inicio de la carrera sprint de Singapur fue caótico. Luego de la lluvia que demoró la largada por media hora, Franco Colapinto ni siquiera pudo completar una vuelta de velocidad en Marina Bay tras quedar parado por un fallo eléctrico repentino en su Alpine A526. Verstappen fue el más rápido de todos.

Luego de largar en el puesto 11 y pelear posición con Pierre Gasly, el auto del bonaerense dijo basta. Sin posibilidad de reseteo ni comunicación con el box, el joven de 23 años debió bajarse amargamente, perdiendo un rodaje clave en la 17ª fecha de la Fórmula 1.

"Una lástima, un problema del auto, ajeno a nosotros, veremos qué es. Era una buena oportunidad, ahora a arreglarlo y volver en la Qualy", lamentó Colapinto, remarcando lo negativo de no haber sumado giros de cara al domingo.