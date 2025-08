Franco Colapinto, sin pelos en la lengua: se enojó con un piloto durante las prácticas libres del GP de Hungría

El británico, quien rodaba lento para preparar vuelta, se quedó en la trayectoria ideal y obligó al piloto de Alpine a abortar su giro. “¡Qué idiota!”, gritó Colapinto por radio, visiblemente furioso, mientras su ingeniero Stuart Barlow le respondió: “Sí, no sé qué estaba haciendo ahí”.

colapinto-1 Colapinto se enojó.

El enojo no finalizó ahí, ya que por parte de los comisarios de la carrera no investigaron lo ocurrido y Bearman no recibió ninguna sanción por lo ocurrido con Colapinto, lo cual generó polémica en el equipo francés.