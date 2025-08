Franco Colapinto fue sincero tras un viernes complicado para Alpine: "Los demás mejoran y nosotros no"

"EL AUTO EN RITMO DE CARRERA SE SIENTE MAL. NO ME SENTÍ BIEN PERO SÍ ESTAMOS MÁS COMPETITIVOS". Franco Colapinto no está cómodo con el #43 pero dejó un mensaje POSITIVO de cara al sábado de Qualy.



#HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/O2cifArt5h